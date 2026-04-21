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Cavezzo, organizza matrimonio fittizio con una italiana: rimpatriato tunisino irregolare

Cavezzo, organizza matrimonio fittizio con una italiana: rimpatriato tunisino irregolare

Rintracciato presso gli uffici del Comune di Cavezzo, l’uomo è stato espulso dal territorio nazionale

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La scorsa settimana, la Polizia di Modena ha rimpatriato un tunisino di 30 anni che, con l’obiettivo di ottenere fraudolentemente un permesso di soggiorno e così regolarizzarsi sul territorio nazionale, stava organizzando un matrimonio con una cittadina italiana a lui sconosciuta.

Su segnalazione della Polizia Locale del Comune di Cavezzo, l’Ufficio Immigrazione, dopo aver effettuato le dovute verifiche, ha appurato che il cittadino straniero, irregolarmente presente in Area Schengen, era appena arrivato in Italia dalla Germania con l'intento di eludere la normativa in materia di immigrazione.

Rintracciato presso gli uffici del Comune di Cavezzo, l’uomo è stato espulso dal territorio nazionale e, previa convalida dell’autorità giudiziaria, accompagnato presso la frontiera aerea di Milano Malpensa per essere rimpatriato nel proprio paese di origine.

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