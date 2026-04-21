Modena, ritrovato in buone condizioni l'anziano scomparso da due giorni

E' stato ritrovato Angelo Blumetti, l'anziano scomparso a Modena domenica. Fortunatamente sta bene e le sue condizioni di salute sono buone, nonostante per due giorni non abbia assunto i medicinali che solitamente prende.

Il 75enne è stato trovato in stato confusionale a bordo di un campo da calcio vicino alle scuole Anna Frank. A riconoscerlo è stato un allenatore che era arrivato al campo per un allenamento e ha chiamato subito subito i soccorsi. Come detto, i sanitari, giunti sul posto con un'ambulanza, lo hanno trovato in buone condizioni di salute. Nei giorni scorsi, ad effettuare le ricerche erano stati anche i Vigili del fuoco, insieme a volontari, con squadre che hanno battuto la zona anche con l’ausilio di droni, nella speranza di individuarlo il prima possibile.