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Modena, 75enne scomparso: ricerche intensificate con l'ausilio di droni

Modena, 75enne scomparso: ricerche intensificate con l'ausilio di droni

Angelo Blumetti è affetto da demenza senile: potrebbe essere disorientato e avere difficoltà a riconoscere luoghi o persone

1 minuto di lettura

Sono ore di apprensione per la scomparsa di Angelo Blumetti, 75 anni, residente nella zona Canaletto Sud a Modena, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di domenica 19 aprile.
L’uomo si è allontanato da casa intorno alle 17 e da quel momento non è più rientrato. I familiari, non vedendolo tornare, hanno presentato denuncia ufficiale e sono immediatamente scattate le ricerche.
Angelo è affetto da demenza senile: potrebbe essere disorientato e avere difficoltà a riconoscere luoghi o persone. Al momento della scomparsa indossava un piumino nero con cappuccio, una maglia a rombi blu e azzurri e jeans scuri. Sul posto sono impegnati i Vigili del fuoco, insieme a volontari, con squadre che stanno battendo la zona anche con l’ausilio di droni, nella speranza di individuarlo il prima possibile. Chiunque lo avesse visto o abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il chiamare il 112.
Ogni segnalazione può essere fondamentale per riportarlo a casa.

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