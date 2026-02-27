Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

87 anni di vigili del fuoco, oggi caserma aperta ai cittadini

Cerimonia istituzionale in mattinata e dalle 15 giochi e dimostrazioni all'interno del comando di via Formigina che si trasformerà in Pompieropoli

La caserma dei Vigili del Fuoco di Modena aprirà oggi pomeriggio le sue porte alla cittadinanza trasformandosi in una piccola Cittadella dei Vigili del Fuoco a misura di bambino, con giochi, percorsi e dimostrazioni pensati per avvicinare i più piccoli al mondo del soccorso. L’iniziativa, che animerà la sede di via Formigina dalle 15 alle 18, rappresenta il cuore della prima Festa istitutiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, celebrata quest’anno sul tema “Lì dove serve” a livello nazionale per gli 87 anni dala fondazione del corpo
 

 

 

Celebrazioni istituzionali nella mattinata
 

 

La giornata entrerà nel vivo già dal mattino con una serie di appuntamenti ufficiali. Dopo l’arrivo delle autorità, alle 9.30 si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera accompagnata dall’Inno Nazionale, seguita dall’omaggio al Monumento al Vigile del Fuoco in viale Corassori.
Alle 10.15, nell’aula formazione del Comando, prenderà il via la cerimonia istituzionale con la lettura dei saluti delle autorità nazionali e del comandante provinciale. Saranno illustrati i lavori di ammodernamento della sede e consegnate le benemerenze e i riconoscimenti al personale che si è distinto per merito e servizio.
Successivamente verrà presentata la nuova Area Gestione Emergenze, destinata a potenziare la capacità operativa del Comando, e si terrà la benedizione dei mezzi e dei locali rinnovati.
Un brindisi conviviale chiuderà la parte ufficiale della mattinata.
 

 

Pomeriggio dedicato a famiglie, bambini e scuole
 

 

Dalle 15 la caserma si aprirà al pubblico con “Caserma aperta” e “Pompieropoli”, iniziative realizzate in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco – Sezione di Modena.
I bambini potranno cimentarsi in percorsi ludici che riproducono, in forma di gioco, le attività dei pompieri: piccoli ostacoli da superare, prove di equilibrio, simulazioni di spegnimento e momenti di avvicinamento ai mezzi di soccorso. Non mancheranno dimostrazioni e mini-esibizioni pensate per mostrare in modo semplice e coinvolgente come si interviene nelle situazioni di emergenza.
L’obiettivo è diffondere la cultura della sicurezza e far conoscere da vicino il lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco, trasformando la caserma in un luogo di incontro, scoperta e partecipazione
