Modena, addio sacchi in strada: continua la reintroduzione dei cassonetti

A partire dalla prossima settimana, i contenitori arriveranno anche in zona Amendola, Fratelli Rosselli e Università interessando altre 7.500 utenze

Prosegue come da programma il percorso di posa dei nuovi cassonetti per il conferimento di carta e plastica, intrapreso dall’Amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera. A partire dalla prossima settimana, i contenitori arriveranno anche in zona Amendola, Fratelli Rosselli e Università interessando altre 7.500 utenze. L’obiettivo è quello di garantire maggiore decoro e permettere allo stesso tempo ai cittadini di conferire senza vincoli di orari e giorni. La riorganizzazione si concluderà entro la prossima estate e coinvolgerà gradualmente le oltre 76.000 utenze della zona residenziale centrale di Modena, superando il metodo dei sacchi a terra per carta e plastica.

A partire da lunedì 2 marzo i nuovi cassonetti, apribili gratuitamente con carta Smeraldo, saranno posizionati nella zona adiacente al parco Amendola compresa appunto tra viale Amendola, stradello San Giuliano e via Giardini, arrivando ai confini con il forese e coinvolgendo circa 2.500 utenze tra domestiche e non domestiche.

Il programma prevede che dalla settimana successiva, cioè da lunedì 9 marzo, i nuovi cassonetti siano collocati anche sull’altro lato del parco, tra viale Amendola, stradello San Giuliano, via Fratelli Rosselli e Giovanni Falcone.
Questa area coinvolgerà circa 2.700 utenze.

Infine, da lunedì 16 marzo, i cassonetti per carta e plastica arriveranno in zona Università, nell’area tra via Tito Speri, via Campi, via Montanari, strada Vaciglio, via della Pietra, Nuova Estense e Martiri delle Foibe, coinvolgendo circa 2.350 utenze.

Nell’ambito della riorganizzazione e in prossimità di tali zone, sono state individuate anche alcune aree urbane che, per le loro caratteristiche, manterranno il servizio porta a porta per carta e plastica, ma con carrellati o bidoncini (niente più sacchi a terra). Rimarrà comunque attiva, per tutti i cittadini, la possibilità di utilizzare i cassonetti stradali.

Ogni volta che i nuovi cassonetti per carta e plastica arriveranno in un quartiere, i cittadini saranno avvisati tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base. Anche chi proseguirà col porta a porta, sarà avvisato e gli saranno consegnati a seconda delle necessità bidoncini o carrellati. Nulla cambia per il conferimento di indifferenziato, organico e vetro. Si ricorda inoltre che nei nuovi cassonetti i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è illimitato e gratuito.

La Pressa   

