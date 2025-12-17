Donna con intenti suicidi salvata dalla Polizia di Stato

Una chiamata al 112 Numero unico di Emergenza da parte di una ragazza, in forte stato di agitazione, in quanto la madre le aveva comunicato la volontà di porre fine alla sua vita, ha dato inizio all'operazione della Polizia di Stato.

La Sala Operativa della Questura di Modena si è subito attivata cercando di mettersi in contatto telefonico con la signora. Dopo numerosi tentativi, la donna ha risposto al cellulare confidando all’agente i suoi propositi.

Federica, operatrice COT, ha effettuato una videotelefonata per entrare più facilmente in empatia con la donna, sfruttando il contatto visivo. Questo ha permesso non solo di instaurare un rapporto di fiducia con lei, ma anche di scorgere dalle immagini alcuni dettagli del luogo dove si trovava permettendo alla Squadra Voltante di raggiungerla e metterla in salvo.