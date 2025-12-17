Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Donna con intenti suicidi salvata dalla Polizia di Stato

Donna con intenti suicidi salvata dalla Polizia di Stato

A dare l'allarme con una chiamata la figlia. Il coordinamento degli agenti ha permesso di mantenere il contatto con la donna, raggiungerla e salvarla

1 minuto di lettura

Una chiamata al 112 Numero unico di Emergenza da parte di una ragazza, in forte stato di agitazione, in quanto la madre le aveva comunicato la volontà di porre fine alla sua vita, ha dato inizio all'operazione della Polizia di Stato.

La Sala Operativa della Questura di Modena si è subito attivata cercando di mettersi in contatto telefonico con la signora. Dopo numerosi tentativi, la donna ha risposto al cellulare confidando all’agente i suoi propositi.

Federica, operatrice COT, ha effettuato una videotelefonata per entrare più facilmente in empatia con la donna, sfruttando il contatto visivo. Questo ha permesso non solo di instaurare un rapporto di fiducia con lei, ma anche di scorgere dalle immagini alcuni dettagli del luogo dove si trovava permettendo alla Squadra Voltante di raggiungerla e metterla in salvo.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente

A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente

Le carte di Mary of Modena e della fuga dalla Corte Inglese custodite a Modena

Le carte di Mary of Modena e della fuga dalla Corte Inglese custodite a Modena

Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti

Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti

Modena, ex Fonderie: altri sei mesi di ritardo nei lavori del secondo lotto

Modena, ex Fonderie: altri sei mesi di ritardo nei lavori del secondo lotto

Modena, l'opposizione 'amica': fortuna (e sfortuna) della giunta Mezzetti

Modena, l'opposizione 'amica': fortuna (e sfortuna) della giunta Mezzetti

Visite prescritte solo a chi ha bisogno: primi effetti sulle liste di attesa

Visite prescritte solo a chi ha bisogno: primi effetti sulle liste di attesa

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, nasconde la droga dentro la borsa da rider: arrestato tunisino

Modena, nasconde la droga dentro la borsa da rider: arrestato tunisino

Fugge da casa a Bergamo: 16enne ritrovata dopo due giorni a Modena

Fugge da casa a Bergamo: 16enne ritrovata dopo due giorni a Modena

Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

Montecreto, auto esce di strada e si incendia: salvi i due occupanti

Montecreto, auto esce di strada e si incendia: salvi i due occupanti