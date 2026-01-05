Mega-rissa in Corso Canal Grande, intervengono gli Street Tutor ed evitano il peggio

Scontro tra gruppi di giovani nel cuore di Modena, sabato sera. Siamo in Corso Canal Grande all'altezza dell'incrocio con via Gallucci. Una rissa trasforma per alcuni minuti il centro storico in un’arena di violenza improvvisa. Tutto sarebbe iniziato con l’accerchiamento di una persona da parte di un gruppo di ragazzi. Un ragazzo cade a terra e viene circondato da persone che lo prendono a calci. Ma quel punto non è l'unico critico. Altri giovani intervengono ed hanno origine ad altri gruppetti che si scontrano.

C'è chi si allontana tra le auto parcheggiate, e c'è chi finisce contro alcune auto parcheggiate spinto da altri. Fin dai primi istanti la scena vede protagonisti anche due Street tutor che non si limitano a segnalare ma tentano di dividere i diversi gruppi intervenendo direttamente anche su quello con il ragazzo a terra. Fino a far desistere i contendenti e permettendo al giovane a terra di rialzarsi. Urla e voci attirano l'attenzione di altri due operatori con la casacca degli Street tutor. Anche loro decidono di avvicinarsi fisicamente ai gruppi.



La scena si consuma sotto gli occhi di almeno dieci testimoni diretti e di una decina di persone presenti poco distanti.

I quattro operatori Street Tutor senza usare la forza si frappongono però con energia tra i gruppi in rissa. Una azione non priva di rischi ma che si dimostra efficace. La rissa si dissipa senza conseguenze gravi per i coinvolti. Anche il ragazzo a terra oggetto di pestaggio si rialza e sembra non avere conseguenze.

