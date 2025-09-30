Modena, spaccio al parco XXII aprile: arresto in diretta di uno straniero irregolare

Mattinata movimentata al parco 22 aprile durante un controllo straordinario della Polizia di Stato messo a segno con squadra volante e unità a cavallo. Nonostante l'attenzione prestata da spacciatori e che frequentano la zona pronti a scomparire all'arrivo dei mezzi delle forze dell'ordine, un uomo di origine marocchina senza documenti e presumibilmente con precedenti alla luce del riconoscimento da parte di persone presenti al parco che già lo avevano denunciato, e che aveva tentato di sfuggire al controllo rifugiandosi nel cortile dell'area parrocchiale, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. L'uomo ha opposto resistenza al controllo e una volta braccato e calmato è stato portato in questura per ulteriori accertamenti di polizia. Il tutto è accaduto in pochi minuti, davanti al nostro obiettivo. In una mattinata che ho visto l'alternarsi delle pattuglie della Polizia di Stato e della polizia locale in un parco praticamente deserto. Ma dove alcuni frequentatori assidui e residenti nella zona ci hanno dichiarato la loro preoccupazione.
'Lo spaccio nella zona di via Cerretti e di quella che affaccia su via sua Canali e via Attiraglio rimane fiorente in ogni ora del giorno e, chiaramente, della notte' affermano un uomo e una donna soliti a frequentare il parco e residenti nella zona. 'Le forze dell'ordine, quando arrivano, o vedono allontanarsi gli individui sospetti o una volta che questi vengono fermati anche se in possesso di droga finiscono per rimanere sul territorio, impuniti' - affermano.
Del resto l'esempio dell'uomo fermato oggi è emblematico una persona già conosciuta alle forze di polizia, già segnalata, già denunciata e già autore di reati che senza documenti continuava a scorrazzare per il parco con chissà quali interessi. Segno di un senso di impunità che scoraggia i cittadini e non solo.
