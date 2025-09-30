Modena, bullismo in stazione: baby gang di tre minorenni aggredisce coetaneo

Nel primo pomeriggio di oggi nei pressi delle corsie della Stazione delle corriere una baby gang di tre ragazzi minorenni è stata fermata dalle pattuglie della Polizia locale, presenti in servizio antibullismo, perché coinvolti in un episodio di aggressione nei confronti di un quarto giovane, anche lui minorenne.
L’intervento immediato degli agenti ha permesso di sedare l’episodio violento e identificare i tre: uno di loro, che aveva con sé i documenti, dopo la redazione degli atti necessari presso gli uffici di Polizia locale presenti in autostazione è stato affidato ai propri genitori, chiamati sul posto. Gli altri due sono stati portati al Comando di via Galilei e lì, una volta identificati e redatti gli atti necessari, sono stati riaffidati ai genitori. Ferito il giovane aggredito: sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso. Sulle dinamiche dell’episodio e le responsabilità delle persone coinvolte sono in corso le indagini della Polizia locale.
Anche nella mattinata di ieri, lunedì 29 settembre, l’intervento congiunto della Polizia locale e della Polizia di Stato sempre in Stazione delle corriere ha portato all’identificazione di un gruppo di cinque minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che stazionavano nella zona. Durante le verifiche, uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di una mazza da baseball. I giovani sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Al termine, tutti i minori sono stati affidati alle rispettive famiglie. La posizione del minorenne sorpreso con l’oggetto contundente è ora al vaglio della Divisione Anticrimine.
