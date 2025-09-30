Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, bullismo in stazione: baby gang di tre minorenni aggredisce coetaneo

Modena, bullismo in stazione: baby gang di tre minorenni aggredisce coetaneo

Ferito il giovane aggredito: sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Nel primo pomeriggio di oggi nei pressi delle corsie della Stazione delle corriere una baby gang di tre ragazzi minorenni è stata fermata dalle pattuglie della Polizia locale, presenti in servizio antibullismo, perché coinvolti in un episodio di aggressione nei confronti di un quarto giovane, anche lui minorenne.
L’intervento immediato degli agenti ha permesso di sedare l’episodio violento e identificare i tre: uno di loro, che aveva con sé i documenti, dopo la redazione degli atti necessari presso gli uffici di Polizia locale presenti in autostazione è stato affidato ai propri genitori, chiamati sul posto. Gli altri due sono stati portati al Comando di via Galilei e lì, una volta identificati e redatti gli atti necessari, sono stati riaffidati ai genitori. Ferito il giovane aggredito: sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso. Sulle dinamiche dell’episodio e le responsabilità delle persone coinvolte sono in corso le indagini della Polizia locale.
Anche nella mattinata di ieri, lunedì 29 settembre, l’intervento congiunto della Polizia locale e della Polizia di Stato sempre in Stazione delle corriere ha portato all’identificazione di un gruppo di cinque minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che stazionavano nella zona. Durante le verifiche, uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di una mazza da baseball. I giovani sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Al termine, tutti i minori sono stati affidati alle rispettive famiglie. La posizione del minorenne sorpreso con l’oggetto contundente è ora al vaglio della Divisione Anticrimine.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, spaccio al parco XXII aprile: arresto in diretta di uno straniero irregolare

Modena, spaccio al parco XXII aprile: arresto in diretta di uno straniero irregolare

Moschea di via Spontini, Mezzetti a Giacobazzi: 'E' attività di integrazione'

Moschea di via Spontini, Mezzetti a Giacobazzi: 'E' attività di integrazione'

Fusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef

Fusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef

Promozione, La Pieve cade ancora mister Barbi rimane. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve cade ancora mister Barbi rimane. Tutti i tabellini

Modena, una targa in memoria del dottor Conserva: il ricordo dei colleghi del 118:

Modena, una targa in memoria del dottor Conserva: il ricordo dei colleghi del 118:

Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso

Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Minaccia personale e danneggia il pronto soccorso di Baggiovara: arrestata

Minaccia personale e danneggia il pronto soccorso di Baggiovara: arrestata

Reggio, furgone tampona pullman di turisti in autostrada: muore un 40enne

Reggio, furgone tampona pullman di turisti in autostrada: muore un 40enne

Serramazzoni, il trattore si ribalta, muore a 81 anni

Serramazzoni, il trattore si ribalta, muore a 81 anni

Modena, bivaccano in un capannone: denunciati tre tunisini

Modena, bivaccano in un capannone: denunciati tre tunisini