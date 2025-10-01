Modena, l'assessore Guerzoni cede la delega all'Edilizia alla Ferrari

Con l'entrata in servizio della nuova squadra di dirigenti, effetto della riorganizzazione della macchina comunale, il sindaco Massimo Mezzetti ha deciso di distribuire in modo diverso alcune deleghe e di assegnare quella al Patrimonio che ha mantenuto a sé dall'inizio del mandato amministrativo. Quest'ultima delega sarà quindi attribuita all'assessore Giulio Guerzoni che da oggi, 1° ottobre, è quindi assessore a Lavori Pubblici, Infrastrutture e Reti, Patrimonio, Mobilità, Sicurezza del territorio, Pnrr, Cura e decoro della città, Protezione Civile.

Allo stesso tempo il sindaco ha attribuito all'assessora all'Urbanistica, Aree produttive, Verde, parchi e forestazione urbana Carla Ferrari anche la delega all'Edilizia che era precedentemente attribuita all'assessore Guerzoni.

'Quindici mesi fa l'edilizia era stata attribuita in modo provvisorio all'assessore Guerzoni. Ora, con il nuovo assetto della macchina comunale possiamo rendere più coerenti alla struttura amministrativa le deleghe degli assessori – ha spiegato il sindaco Massimo Mezzetti – una decisione quindi conseguente alla delibera sulla riorganizzazione e alle selezioni che si sono appena concluse'.

