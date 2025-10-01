Modena, minorenne gambiano sorpreso con droga e coltello al parco Novi Sad: arrestato

Nel corso della notte del 29 settembre scorso, a Modena, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un gambiano, domiciliato presso una comunità di accoglienza per minorenni.
Durante un servizio perlustrativo nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari operanti hanno proceduto al controllo di iniziativa dell’indagato in piazza Tien An Men, nei pressi del parco pubblico Novi Sad.
A seguito di perquisizione personale, il minore è stato trovato in possesso di poco meno di 50 grammi circa tra varie sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana, cocaina e Mdma, nonché di un coltello della lunghezza complessiva di 15,5 centimetri, oltre alla somma in contanti di 80 euro, ritenuta provento di attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.
Il minore, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso l’Istituto Penale per Minorenni di Ancona.
L’arresto è stato oggi convalidato dal Giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare del collocamento in comunità.
