Giorgio Verrini, nuovo consigliere di Carpi a Colori

Giorgio Verrini, nuovo consigliere di Carpi a Colori

Subentra al dimissionario Marco Di Nardo, il titolare della birreria 'Nonno Pep'

Giorgio Verrini è il nuovo consigliere della lista civica Carpi a colori nel Consiglio comunale di Carpi.
Medico in pensione, Verrini subentra a Marco Di Nardo, il dimissionario Nonno Pep, e siederà al fianco di Anna Freschetti che assume il ruolo di capogruppo. La surroga è stata approvata all’unanimità dall’assemblea consiliare nella seduta di oggi, giovedì 2 ottobre. Verrini è alla sua terza esperienza nel Consiglio comunale di Carpi: eletto nel 2009 con Alleanza per Carpi, nel 2014 è stato candidato sindaco e poi consigliere, fino al 2019, della lista civica Carpi Futura.

