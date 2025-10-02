Giorgio Verrini, nuovo consigliere di Carpi a Colori

Giorgio Verrini è il nuovo consigliere della lista civica Carpi a colori nel Consiglio comunale di Carpi.

Medico in pensione, Verrini subentra a Marco Di Nardo, il dimissionario Nonno Pep, e siederà al fianco di Anna Freschetti che assume il ruolo di capogruppo. La surroga è stata approvata all’unanimità dall’assemblea consiliare nella seduta di oggi, giovedì 2 ottobre. Verrini è alla sua terza esperienza nel Consiglio comunale di Carpi: eletto nel 2009 con Alleanza per Carpi, nel 2014 è stato candidato sindaco e poi consigliere, fino al 2019, della lista civica Carpi Futura.

