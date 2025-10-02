Sono diventate effettive da mercoledì primo ottobre le dimissioni di Anna Baldini dall’incarico di assessore nella giunta del sindaco Claudio Poletti. A partire dalla stessa data le è subentrato nell’incarico Fiorenzo Gatto.
Gatto, protagonista a metà anni Ottanta, da giovanissimo calciatore, con la maglia del F.C. Finale in Serie D e poi anche in altre squadre e categorie dilettantistiche, è stato tra i fondatori dello Junior Finale, rivestendo incarichi tecnico-dirigenziali fino al 2019. Diplomato in Agraria e laureato in letterature e lingue straniere, svolge professionalmente, l’attività di consulente finanziario da quasi trent’anni.
Il cambio in Giunta ha portato alcune modifiche alle deleghe: Gatto si occuperà di Sport, Associazionismo, Volontariato, Servizi informatici e digitalizzazione. Patrizia Melara assumerà la delega alle Pari opportunità, Christian Feloni quelle ai Gemellaggi e alle Politiche giovanili, infine il vice sindaco Michele Gulinelli si farà carico di Comunicazione, Partecipazione attiva e Spazio pubblico bene comune.
Finale Emilia, Fiorenzo Gatto è il nuovo assessore allo Sport
