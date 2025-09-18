Massa finalese, ancora un incendio nell'area stoccaggio biomasse

Ennesimo incendio nell’area di stoccaggio della centrale a biomasse nell’ex zuccherificio di Massa Finalese.Nella serata di mercoledì 17 settembre, intorno alle 20 circa, si è infatti sviluppato un incendio presso l’impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse vegetali Sorgenia in via Ceresa 11. Il rogo ha interessato un cumulo di balle di stocchi di mais e sorgo da granella, stoccato nell’area esterna dell’impianto. A seguito dell’attivazione del servizio di pronta disponibilità, tecnici dell’Agenzia si sono recati sul luogo dell’incendio, insieme all’Ausl, per valutare le eventuali ricadute ambientali e sanitarie dell’evento.Al momento dell’intervento, l’incendio era ancora in corso, ma mantenuto sotto controllo dalle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute; dal materiale in combustione era visibile una consistente presenza di fumo che si disperdeva nelle immediate vicinanze.'Arpae ha proceduto a effettuare nell’immediato misure speditive della qualità dell’aria con l’utilizzo di strumentazione a lettura diretta nelle aree circostanti l’incendio, non evidenziando situazioni di criticità - fa sapere Arpae stessa -. Dopo questi primi rilievi sono stati individuati due punti significativi dove posizionare campionatori passivi per svolgere monitoraggi di lunga durata e valutare eventuali ricadute ambientali per composti organici volatili (Cov) e aldeidi.In particolare, i campionatori passivi sono stati collocati in prossimità delle scuole elementari e medie di Massa Finalese e del supermercato Famila Store all’ingresso dell’abitato di Finale Emilia. I risultati di questi rilievi saranno comunicati appena disponibili. Nel corso dell’intervento Arpae ha inoltre accertato che la ditta ha attivato le procedure di emergenza per evitare la dispersione delle acque di spegnimento nei corpi idrici superficiali limitrofi all’impianto. Nei prossimi giorni l’Agenzia proseguirà gli accertamenti e le verifiche finalizzate a seguire le operazioni di spegnimento e di corretto smaltimento dei rifiuti generati dall’incendio'.