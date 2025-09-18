Massa finalese, ancora un incendio nell'area stoccaggio biomasse
Il rogo ha interessato un cumulo di balle di stocchi di mais e sorgo da granella, stoccato nell’area esterna dell’impianto
Nella serata di mercoledì 17 settembre, intorno alle 20 circa, si è infatti sviluppato un incendio presso l’impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse vegetali Sorgenia in via Ceresa 11. Il rogo ha interessato un cumulo di balle di stocchi di mais e sorgo da granella, stoccato nell’area esterna dell’impianto. A seguito dell’attivazione del servizio di pronta disponibilità, tecnici dell’Agenzia si sono recati sul luogo dell’incendio, insieme all’Ausl, per valutare le eventuali ricadute ambientali e sanitarie dell’evento.
Al momento dell’intervento, l’incendio era ancora in corso, ma mantenuto sotto controllo dalle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute; dal materiale in combustione era visibile una consistente presenza di fumo che si disperdeva nelle immediate vicinanze.
'Arpae ha proceduto a effettuare nell’immediato misure speditive della qualità dell’aria con l’utilizzo di strumentazione a lettura diretta nelle aree circostanti l’incendio, non evidenziando situazioni di criticità - fa sapere Arpae stessa -. Dopo questi primi rilievi sono stati individuati due punti significativi dove posizionare campionatori passivi per svolgere monitoraggi di lunga durata e valutare eventuali ricadute ambientali per composti organici volatili (Cov) e aldeidi.
