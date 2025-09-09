Finale Emilia, venerdì inaugura la Coop: restyling da 300mila euro

Sarà inaugurato il 12 settembre a Finale Emilia, Via Stazione, 4, il supermercato Coop completamente rinnovato dopo i lavori di restyling avviati ad agosto 2025 e condotti a negozio aperto. Un intervento mirato, pensato per offrire a soci e clienti una spesa più attuale, comoda e di qualità, in linea con le nuove esigenze e tendenze di consumo. Coop Alleanza 3.0 ha investito quasi 300mila euro nel progetto.

L'appuntamento è fissato per le 9 all’ingresso del negozio. Al momento inaugurale saranno presenti Claudio Poletti, sindaco di Finale Emilia, Domenico Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0, Lorenza Corazzari, consigliera di Amministrazione della Cooperativa e Andrea Cacchioli, Regional Director di Coop Alleanza 3.0.

Il punto vendita si estende su 1.100 metri quadri e conta 38 lavoratori.

