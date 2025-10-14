Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Questa mattina, i carabinieri di Finale Emilia hanno condotto in carcere un giovane di venti anni accusato di più rapine aggravate commesse nel mese di febbraio, in concorso con due indagati minorenni.

Le vittime delle rapine sono minorenni, nei pressi di istituti scolastici e a bordo di autobus di linea, ai quali veniva sottratto denaro, cellulari ed altri oggetti. Sono complessivamente ben nove le rapine ricostruite dai carabinieri, tra le quali due consumate a bordo delle corriere: i minori dopo essere stati strattonati e minacciati dall’indagato e dai suoi complici, erano stati costretti a consegnare somme di denaro.

In altri casi, le vittime, sempre minorenni, erano state avvicinate all’uscita degli istituti scolastici e, dopo aver subito percosse e minacce con bombolette di spray urticante, erano state costrette a consegnare loro denaro e, in una circostanza, anche un telefono cellulare e le cuffiette.

L'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testimoni oculari, hanno permesso di identificare l’indagato.

