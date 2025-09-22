Finale Emilia, truffano un 89enne e si fanno consegnare 700 euro: individuati due 34enni

Nella serata di ieri i carabinieri di Finale Emilia sono intervenuti nei pressi di un’abitazione privata in cui erano stati notati due soggetti con atteggiamento sospetto, identificati dalla pattuglia in un cittadino italiano ed uno straniero, entrambi 34enni.

Gli immediati approfondimenti hanno permesso di ricostruire che lo straniero stava tentando, in quel momento, di truffare un uomo 89enne, chiedendo denaro, con la falsa motivazione di presunte necessità mediche legate alla figlia. La vittima riferiva ai militari che tali richieste si erano verificate anche nei giorni precedenti, quotidianamente dal 17 settembre, per un importo complessivo di 700 euro circa, già versato all’indagato.

La conseguente perquisizione personale e veicolare hanno portato alla scoperta di un martello, un’accetta ed un cacciavite. Lo straniero è stato arrestato per i reati di tentata truffa aggravata e continuata, l’italiano è stato denunciato, in stato di libertà, per porto d'armi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza celebrata oggi, ha convalidato l’arresto ed applicato nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

