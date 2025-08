Finale Emilia, il Comitato Ora tocca a noi: 'Silenzi istituzionali e rischi ambientali sulla discarica Feronia'

'Assenza di comunicazioni istituzionali e l’opacità rispetto alla gestione della discarica Feronia'. Il comitato civico Ora tocca a noi di Finale Emilia torna a farsi sentire. 'Dopo l'annuncio della conferenza dei servizi del 18 luglio, dalle istituzioni non arriva più alcuna voce. Il comitato sottolinea come, dopo settimane di confronti e correzioni dei testi istituzionali, ora regni un “silenzio assordante”: tace il sindaco, tace la maggioranza e tace anche la minoranza. Il comitato cita una Determina Ambientale del 21 maggio 2025 che, a seguito di superamenti nelle acque di drenaggio di Feronia 1 (cromo, arsenico, bario), ha imposto lo stop alla coltivazione dei lotti 5 e 6 del nuovo impianto Feronia 2. La disposizione prevede anche il divieto di trasferire rifiuti da Feronia 2 al vecchio impianto fino a verifica dell’assenza di rischio sanitario e ambientale.

Il comitato lamenta il mancato accesso agli atti relativi alla conferenza dei servizi e sottolinea l'anomalia di un parere negativo da parte dell’ente tecnico, definito “tardivo e inidoneo”, non comunicato nelle sedi competenti e quindi privo di efficacia'.

La presidente dell’Osservatorio, Maria Paltrinieri, evidenzia 'come la comunità sia spesso informata troppo tardi su decisioni che impattano direttamente il territorio. A fronte di questa situazione, il comitato annuncia l’intenzione di ricorrere alle vie legali per tutelare i diritti della cittadinanza'.