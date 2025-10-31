Montale: un gruppo di cittadini fa spegnere le campane, frazione in rivolta
Dopo la decisione del parroco di accogliere la diffida di alcuni cittadini infastiditi dai rintocchi, in centinaia dicono no. Scatta una petizione on-line contro il silenzio: 'Quel suono è un patrimonio di comunità e non va spento'
La questione ora potrebbe arrivare direttamente all’attenzione del Comune di Castelnuovo Rangone, che dovrà valutare un possibile compromesso. Tra i residenti contrari a silenziare i rintocchi e sostenitore della petizione anche Max Romanini, referente locale di Forza Italia: 'Le campane rappresentano un simbolo di tradizione, di identità e di comunità e a Montale devono continuare a suonare così come è avvenuto fino ad oggi. Da secoli scandiscono la vita del nostro paese e accompagnano la quotidianità di tutti noi, credenti e non. Modificarne la frequenza o il suono significherebbe snaturare un elemento che fa parte della nostra storia collettiva.
Al tempo stesso, ritengo fondamentale che si mantenga uno spirito di dialogo e di rispetto reciproco, perché solo attraverso il confronto si possono trovare soluzioni condivise che tengano conto delle diverse sensibilità.
Esprimo inoltre piena solidarietà a Don Andrea, parroco di Montale, che si è trovato suo malgrado investito da una polemica che ha superato i confini del nostro Comune e della provincia. Il sacerdote, con equilibrio e disponibilità, ha cercato sempre un punto d’incontro tra le diverse posizioni: è questo lo spirito con cui tutta la comunità deve affrontare la questione.
Noi di Forza Italia crediamo che Montale Rangone debba ritrovare unità proprio partendo da ciò che ci unisce, non da ciò che ci divide. E le campane, da sempre, sono la voce del paese: una voce che non deve essere spenta'.
