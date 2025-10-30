Pavullo, ancora un incidente al Carrai: schianto tra tre auto

Ancora un incidente al Carrai a Pavullo. Lo schianto è avvenuto oggi pomeriggio alle 17:35. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giardini Nord all'altezza del tunnel dei Carrai, per uno scontro che ha coinvolto tre autovetture. I vigili del fuoco hanno estratto uno dei conducenti rimasto incastrato nell'auto, per poi affidarlo alle cure del 118 presente sul posto. Presenti anche carabinieri e Polizia locale per i rilievi.



