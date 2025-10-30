Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena: 31enne turco arrestato per estorsione

Modena: 31enne turco arrestato per estorsione

La vittima della estorsione aveva concordato attraverso un sito online di incontri un appuntamento a scopo sessuale con un uomo e una donna

La polizia di Modena ha posto agli arresti domiciliari un cittadino turco di 31 anni per estorsione continuata in concorso.
Nel pomeriggio del 7 agosto scorso, la Squadra Volante era intervenuta in via Emilia Est all’altezza di via Araldi su segnalazione di un giovane, che era stato appena derubato della somma di 310 euro. La vittima aveva riferito che quella stessa mattina aveva concordato attraverso un sito online di incontri un appuntamento a scopo sessuale con un uomo e una donna.
La coppia, salita sull’auto nel luogo dell’incontro, aveva richiesto 250 euro quale compenso per la prestazione. Al rifiuto da parte della vittima, l’indagato era andato in escandescenza, inveendo contro di lui e minacciandolo, per poi costringerlo con violenza a recarsi presso uno sportello bancomat per prelevare il denaro e a consegnarglielo insieme ad altre banconote. Fondamentale il contributo del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica che ha evidenziato sul telefono cellulare della vittima impronte papillari riconducibili all’indagato.

Modena, illuminazione pubblica: Edison si aggiudica la gara

Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Volley superlega: Valsa Group si conferma a Piacenza, battuta 3-1

Scontri tra ultras di Reggiana e Modena, tafferugli in trangenziale

Modena, violenza sessuale su minori: condannato allenatore pallavolo

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Modena, movida nel mirino: controlli dei Nas in un locale: sequestrati 30 chili di carne e pesce

Sparò e uccise a Capodanno, il comandante Masini archiviato per legittima difesa

Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

