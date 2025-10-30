Modena: 31enne turco arrestato per estorsione

La polizia di Modena ha posto agli arresti domiciliari un cittadino turco di 31 anni per estorsione continuata in concorso.

Nel pomeriggio del 7 agosto scorso, la Squadra Volante era intervenuta in via Emilia Est all’altezza di via Araldi su segnalazione di un giovane, che era stato appena derubato della somma di 310 euro. La vittima aveva riferito che quella stessa mattina aveva concordato attraverso un sito online di incontri un appuntamento a scopo sessuale con un uomo e una donna.

La coppia, salita sull’auto nel luogo dell’incontro, aveva richiesto 250 euro quale compenso per la prestazione. Al rifiuto da parte della vittima, l’indagato era andato in escandescenza, inveendo contro di lui e minacciandolo, per poi costringerlo con violenza a recarsi presso uno sportello bancomat per prelevare il denaro e a consegnarglielo insieme ad altre banconote. Fondamentale il contributo del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica che ha evidenziato sul telefono cellulare della vittima impronte papillari riconducibili all’indagato.

