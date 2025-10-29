Vignola, tre chili di hashish e 80mila euro in contanti: arrestato 23enne

Il 27 ottobre nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza un giovane di 23 anni, residente a Vignola, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, originata da un normale controllo alla circolazione stradale, ha permesso di sorprendere il giovane, a bordo della propria autovettura, in possesso di un ingente quantitativo di hashish, occultato all’interno di uno zaino.

L’attività di ricerca è stata così estesa presso la residenza, dove i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato più di tre chilogrammi di hashish ed un chilogrammo di marijuana, suddivisi in ovuli, panetti e confezioni sottovuoto, insieme alla somma contante di 79.520 euro, nonché materiale vario destinato al confezionamento.

Nella stessa sera, l’arrestato è stato contestualmente associato alla Casa Circondariale di Modena, su disposizione di questa Procura della Repubblica.

Nella mattinata odierna, all’esito dell’interrogatorio di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto ed applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

