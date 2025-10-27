Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rissa tra due studentesse al liceo Sigonio di Modena: interviene la polizia

Il personale scolastico ha allertato la Polizia di Stato, intervenuta sul posto con due volanti per effettuare le verifiche del caso

Rissa tra due studentesse questa mattina al liceo Carlo Sigonio di Modena. Durante il primo intervallo si è scatenato un acceso diverbio tra due studentesse all’interno dell’istituto. La situazione è stata individuata dal personale scolastico e dai docenti di sorveglianza ed è stata riportata alla calma ma per garantire la tutela di tutti gli studenti e del personale, è stata allertata la Polizia di Stato, intervenuta sul posto con due volanti per effettuare le verifiche del caso.
'Il nostro liceo – dichiara la dirigente scolastica, Cristina Mirabella – è da sempre attento a mantenere un clima sereno e rispettoso all’interno della comunità scolastica. Episodi come questo, seppur isolati, ci spronano a rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e di educazione alla gestione dei conflitti, affinché i nostri studenti possano vivere la scuola come un luogo sicuro e accogliente'.
La scuola sta collaborando con le autorità per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e procederà, come previsto dal regolamento di istituto, con gli opportuni provvedimenti disciplinari.
'Desidero rassicurare famiglie e studenti: l’impegno di tutta la comunità scolastica per garantire la sicurezza non verrà mai meno. Continueremo a lavorare per promuovere il dialogo, il rispetto reciproco e la responsabilità individuale', conclude la dirigente.

