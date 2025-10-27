Rissa tra due studentesse al liceo Sigonio di Modena: interviene la polizia

Rissa tra due studentesse questa mattina al liceo Carlo Sigonio di Modena. Durante il primo intervallo si è scatenato un acceso diverbio tra due studentesse all’interno dell’istituto. La situazione è stata individuata dal personale scolastico e dai docenti di sorveglianza ed è stata riportata alla calma ma per garantire la tutela di tutti gli studenti e del personale, è stata allertata la Polizia di Stato, intervenuta sul posto con due volanti per effettuare le verifiche del caso.
'Il nostro liceo – dichiara la dirigente scolastica, Cristina Mirabella – è da sempre attento a mantenere un clima sereno e rispettoso all’interno della comunità scolastica. Episodi come questo, seppur isolati, ci spronano a rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e di educazione alla gestione dei conflitti, affinché i nostri studenti possano vivere la scuola come un luogo sicuro e accogliente'.
La scuola sta collaborando con le autorità per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e procederà, come previsto dal regolamento di istituto, con gli opportuni provvedimenti disciplinari.
'Desidero rassicurare famiglie e studenti: l’impegno di tutta la comunità scolastica per garantire la sicurezza non verrà mai meno. Continueremo a lavorare per promuovere il dialogo, il rispetto reciproco e la responsabilità individuale', conclude la dirigente.
