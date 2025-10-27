Modena, ampliamento Cpc: ok a progetto esecutivo per riqualificare via del Tirassegno
Il progetto di ampliamento del comparto industriale prevede, tra gli altri interventi, l'annessione al comparto privato di un tratto di via del Tirassegno
'Stiamo mantenendo gli impegni che, con delibera di Giunta, ci siamo presi con cittadini e imprese del rione Sant'Anna - evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Giulio Guerzoni -. Abbiamo approvato sette interventi di opere pubbliche: questo di via del Tirassegno è il terzo che finanziamo e siamo già al lavoro per il quarto e il quinto investimento, che riguardano nuovi alberi e dotazioni di verde, oltre che un’area sportiva.
I primi due interventi riguardano il giardino scolastico della scuola Anna Frank a mitigazione del clima acustico, già concluso, e la realizzazione di una nuova area giochi inclusiva e di alberature nelle aree verdi del rione Sant’Anna, in ultimazione in questi giorni. Le ulteriori azioni che seguiranno riguarderanno appunto l’implementazione di alberature e aree verdi di uso pubblico, oltre che dello spazio sociale nel rione Sant’Anna, la ristrutturazione dell’immobile a destinazione sociale di proprietà comunale di via Delle Suore 215, che attualmente ospita l’Associazione culturale islamica, e la realizzazione di spazi aggregativi outdoor di prossimità.
Il progetto di ampliamento del comparto industriale prevede, tra gli altri interventi, l'annessione al comparto privato di un tratto di via del Tirassegno di lunghezza pari a circa 113 metri, a partire dall'intersezione con via delle Suore, e la realizzazione di una pipa di ritorno all'estremità nord della porzione di via che rimane pubblica.
La riqualificazione della porzione di via del Tirassegno che rimane pubblica, del valore di 104 mila euro, prevede invece, in particolare, il ripristino dei marciapiedi ammalorati con raccordi altimetrici in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, la realizzazione di segnaletica luminosa dedicata all’attraversamento e di indicatori tattili a terra per l'accessibilità autonoma e sicura dei disabili visivi.
Per assicurare la sostenibilità dell’intervento industriale, inoltre, l’azienda aveva già previsto una serie di ulteriori opere pubbliche nel quartiere, tra cui appunto la rotatoria tra via delle Suore e strada Sant’Anna recentemente entrata in funzione, intervenendo su uno snodo viario caratterizzato da un tasso di incidentalità significativo (17 incidenti negli ultimi 10 anni).
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Padri separati: riprendono gli incontri di auto-aiuto, anche per nonni
Attori in sala al Victoria: martedì torna Luc Besson
Movida a Modena, notte di controlli da parte dei carabinieri
Modena, bivacchi nell'ex Cra Ramazzini: edificio sgomberato