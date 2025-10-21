Massa (Fi): 'Vignola, tagli mascherati da riorganizzazione, la messinscena continua'
'L’apertura di un ambulatorio per le urgenze a bassa complessità anticipa una retrocessione del pronto soccorso e della struttura ospedaliera'
'Dunque – prosegue Massa – la seduta di ieri non ha prodotto alcuna nuova decisione: è stata una pura messinscena per coprire tagli già decisi e ben più profondi.”
In merito all’automedica, viene confermata la rimozione del servizio notturno da Vignola e – incalza Massa – “neppure in questa sede è stato ufficializzato l’accordo con l’Ausl di Bologna per la copertura da Bazzano del nostro territorio'.
'La stessa Ausl – continua l’esponente azzurra – insiste su soluzioni che vanno nella direzione di depotenziare l’ospedale. L’apertura di un ambulatorio per le urgenze a bassa complessità (sul modello CAU), gestito dai medici di base, insieme alla costruzione del nuovo Osco, anticipano di fatto una retrocessione del pronto soccorso e della struttura ospedaliera.
