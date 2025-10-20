Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Ed entro il primo semestre del 2026 verrà attivato l’Ambulatorio per le urgenze a bassa complessità, pensato per dare risposte ai bisogni clinici minori

5 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
L’Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della Provincia di Modena, riunitosi oggi, ha approvato due provvedimenti per il sistema sanitario provinciale. Primo punto all’ordine del giorno, la ratifica del documento di riforma della rete dell’Emergenza-Urgenza del Distretto di Vignola, che si inserisce nel quadro del progetto già presentato e approvato lo scorso 18 settembre alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi. Il sindaco del Comune di Vignola Emilia Muratori, in quella sede, a nome di tutti i sindaci del Distretto, aveva chiesto approfondimenti sulle prospettive di sviluppo organizzativo del Distretto stesso, riguardanti in particolare la riorganizzazione dell’emergenza-urgenza, l’Ospedale e il suo Pronto Soccorso e le nuove strutture in corso di realizzazione.
La novità principale riguarda l'automedica. L’automedica diurna continuerà a essere attiva per 12 ore sia a Vignola che a Maranello, mentre quella notturna (12 ore) avrà come luogo di partenza Pozza di Maranello. Confermato l’attuale presidio infermieristico sui mezzi di soccorso di Rocca Malatina, Zocca e Montese. Verrà inoltre consolidato l’accordo operativo con l’Ausl di Bologna per l’utilizzo dei mezzi nelle aree di confine, come appunto quella tra Bazzano e il vignolese.
'La distribuzione dell’intera flotta dei mezzi di soccorso, quindi, viene considerata nell’ambito ampio della rete d’emergenza territoriale, con l’obiettivo di rendere più efficace la risposta clinico-assistenziale della rete del 118.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
L’intero percorso, come richiesto dai sindaci del Distretto, sarà oggetto di costante monitoraggio e rendicontazione' - fa sapere la Ctss.'Molte le novità contenute nel documento, che delinea anche il percorso che l’Ospedale dovrà fare rispetto all’identificazione e consolidamento di una vocazione chirurgica, integrata e complementare agli altri nodi della rete, in particolare di area sud. Sarà dunque previsto in questa logica lo sviluppo delle principali specialità operatorie (Chirurgia generale, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Urologia e Ginecologia) e dell’Ortopedia. Tale percorso porterà poi al completamento della presenza dell’anestesista h 24 (ora non attivo di notte) in coerenza con l’utilizzo più esteso delle sale operatorie.
Già previsti anche 930mila euro di investimenti sulla struttura che ospita l’Ospedale, per il miglioramento dell’impiantistica, il rifacimento di parte della pavimentazione e dei percorsi interni e per migliorare l’accessibilità degli ambienti più frequentati, come la fisioterapia. Una serie di interventi che saranno presentati in occasione del sopralluogo nella struttura già fissato in novembre.
Per quanto attiene al Pronto Soccorso, sarà incrementato l’organico medico in modo da garantire un doppio turno medico notturno. La misura sarà attivata in contemporanea alla riorganizzazione, in ottica di rete territoriale, dell’automedica.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni

Entro il primo semestre del 2026 verrà attivato l’Ambulatorio per le urgenze a bassa complessità, pensato per dare risposte ai bisogni clinici minori, riducendo la pressione sul Pronto soccorso e aumentando la capacità di presa in carico tempestiva dei pazienti con il coinvolgimento e la sinergia dei Medici di medicina generale. Previsto, infine, anche un percorso partecipato con la comunità che accompagni la realizzazione della nuova Casa della comunità e dell’Osco di Vignola (cantieri in corso nella zona della tangenziale vignolese) che avranno valenza distrettuale' - aggiunge la nota. 'Avevamo chiesto che gli impegni messi a punto in questi mesi di confronto franco con Ausl fossero messi nero su bianco – conferma il sindaco di Vignola Emilia Muratori a nome dei sindaci del Distretto –. La riorganizzazione dei servizi sanitari è un tema molto sensibile per i nostri concittadini. Pur comprendendo quindi le necessità di una razionalizzazione, facendoci portavoce delle preoccupazioni della nostra comunità, abbiamo chiesto che venisse esplicitato il quadro complessivo dello sviluppo dei servizi sanitari del Distretto, dal sistema di emergenza-urgenza all’Ospedale alla medicina del territorio, e che l’intero percorso venga costantemente monitorato nei suoi risultati concreti'.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Anche l’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Massimo Fabi, ha fatto pervenire il suo messaggio, a completamento del percorso avviato lo scorso settembre alla sua presenza. 'Oggi – ha osservato - è un giorno importante per il Distretto di Vignola e la sua comunità: tutta la sua rete sanitaria compie, infatti, un netto passo in avanti, potenziando i propri servizi, garantendo una migliore assistenza, anche nelle ore notturne e nei casi di emergenza-urgenza, venendo incontro alle esigenze manifestate in questi mesi dalle istituzioni e dai cittadini. Rimodulare l'offerta di servizi sanitari non significa ridimensionarla, ma tutto il contrario: ovvero adeguarla alle nuove necessità, in un'ottica di utilizzo più efficace delle risorse a disposizione. La Regione continuerà a monitorare da vicino gli effetti di questo percorso in una logica di confronto costruttivo con tutti gli attori coinvolti'.

Carpi


A seguire, l’Ufficio di Presidenza CTSS ha preso atto del verbale del Comitato Interdistrettuale di Carpi e Mirandola che si è tenuto lo scorso 14 ottobre con la partecipazione dei sindaci dei due Distretti. Sull’area nord della provincia, per la prima volta, la strategia di riordino della rete sanitaria provinciale prevede la complementarietà e la sempre più stretta integrazione tra gli ospedali di Carpi e Mirandola, con funzioni differenziate ma coordinate, per garantire equità, prossimità e sostenibilità dei servizi dell’intero territorio. La prosecuzione dell’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Carpi andrà dunque di pari passo con investimenti a favore dell’Ospedale S. Maria Bianca di Mirandola. Nel documento approvato si prende atto che i sindaci hanno condiviso la necessità di una collaborazione trasparente e di una visione di rete, superando la logica competitiva tra territori, per valorizzare le risorse interne e garantire servizi di qualità ai cittadini.

Il Presidente Massimo Mezzetti, che in apertura di seduta ha ricordato il quadro generale della sanità provinciale, con particolare attenzione alla necessità di una programmazione che sia sempre più integrata e al contempo sostenibile, anche alla luce delle difficoltà di reclutamento del personale sanitario, ha poi concluso esortando le Aziende sanitarie a procedere speditamente per la realizzazione dei progetti presentati. 'Penso di poter dire che in questi giorni, con il sindaco Emilia Muratori, in rappresentanza di tutti i sindaci dell'Unione Terre di Castelli, abbiamo fatto un buon lavoro per chiarire tutti gli aspetti che potessero rendere ampiamente condiviso anche con questo territorio il documento di riforma del sistema di emergenza-urgenza approvato nell'ultima Conferenza territoriale Socio Sanitaria - conclude Mezzetti -. La CTSS conferma dunque il proprio impegno a promuovere un sistema sanitario provinciale integrato, equo e sostenibile, in ascolto delle esigenze delle comunità locali'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Vignola, per il 'compleanno' di Muratori un nuovo progetto museale digitale

Vignola, per il 'compleanno' di Muratori un nuovo progetto museale digitale

Vignola, Emilia Muratori: 'Al lavoro per un atto scritto a tutela della sanità vignolese'

Vignola, Emilia Muratori: 'Al lavoro per un atto scritto a tutela della sanità vignolese'

A Vignola una targa commemorativa e una giovane quercia per Beatrice Bertolla

A Vignola una targa commemorativa e una giovane quercia per Beatrice Bertolla

Vignola, conferite le Chiavi della città alle suore

Vignola, conferite le Chiavi della città alle suore

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Gli appuntamenti nel fine settimana in provincia

Gli appuntamenti nel fine settimana in provincia

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, torna il Festival della Migrazione: dal cardinale Zuppi a Luca Casarini

Modena, torna il Festival della Migrazione: dal cardinale Zuppi a Luca Casarini

Mirandola, il reparto dialisi dell'ospedale finisce nei 'container': un milione dall'Ausl per il noleggio

Mirandola, il reparto dialisi dell'ospedale finisce nei 'container': un milione dall'Ausl per il noleggio

Mezzetti sulla movida: 'Assurdo che qualcuno mi descriva come il sindaco che vuole spegnere il centro storico'

Mezzetti sulla movida: 'Assurdo che qualcuno mi descriva come il sindaco che vuole spegnere il centro storico'

No alla moschea, Bignami a Sassuolo: 'Giustamente i cittadini sono preoccupati'

No alla moschea, Bignami a Sassuolo: 'Giustamente i cittadini sono preoccupati'