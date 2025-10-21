Gestione Caffè del Teatro a Carpi: V Studio batte la società di Faglioni per 40 euro

La gestione del Caffè del Teatro, in piazza Martiri, è stata affidata alla società V Studio Srl che, all’apertura delle buste con l’offerta economica al rialzo avvenuta questa mattina negli uffici comunali di via Peruzzi, è risultata la miglior offerente. La società di Vincenzo Di Napoli ha presentato un’offerta di 16 mila euro, sul canone posto a base di gara pari a 12.250 euro all’anno.

Il secondo partecipante, la società BlackupItaly Srl con Ital Sourcing Srl di Corrado Faglioni e altri soci privati, aveva presentato un’offerta di 15.960 euro. La società dell'ex presidente della Fondazione Carpi è quindi stata superata per appena 40 euro.

'L’affidamento è stato aggiudicato in via provvisoria in attesa della verifica del possesso dei requisiti da parte del vincitore - fa sapere il Comune di Carpi -. Una volta avvenuta l’aggiudicazione definitiva, il nuovo gestore potrà presentare alla Soprintendenza il progetto per gli arredi del locale'.

