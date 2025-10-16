Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

La Italsourcing Srl ha sede in via Zappiano ed è di proprietà di Corrado Faglioni che detiene il 100% del capitale sociale (100mila euro).

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Dopo un primo bando andato deserto, il Comune aveva dimezzato il canone a base di gara (scendendo a 12.250 euro all’anno rispetto ai 21.800 euro all’anno previsti nel bando precedente) e così, questa mattina all'apertura delle buste per la gestione del Caffè del Teatro risultano essersi presentati due soggetti.
Le proposte sono state presentate da V Studio Srl e da BlackupItaly Srl con Italsourcing Srl e altri soci privati.
Ma di chi sono queste società?
V Studio srl ed ha sede in via Nicolò Biondo è di proprietà al 100% di Vincenzo Di Napoli.
BlackupItaly Srl ha sede in piazza Garibaldi e i soci sono Giovanni Gaviglia e Simona Vilardo.
Italsourcing Srl ha sede in via Zappiano ed è di proprietà di Corrado Faglioni che detiene il 100% del capitale sociale (100mila euro).
Quello di Faglioni, titolare della Enerplan, è un nome noto in città per essere stato dal 2018 al 2022 presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Movida e centro storico, Giacobazzi (Fi): 'Modena ormai città violenta a prescindere'

Movida e centro storico, Giacobazzi (Fi): 'Modena ormai città violenta a prescindere'

'Modena, il centro storico non si spegne. Basta chiusure e annunci, servono soluzioni vere'

'Modena, il centro storico non si spegne. Basta chiusure e annunci, servono soluzioni vere'

Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora

Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora

Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'

Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'

Alessandro de Nicola è il nuovo segretario della CGIL di Modena: 'Insieme ripartiamo dal welfare'

Alessandro de Nicola è il nuovo segretario della CGIL di Modena: 'Insieme ripartiamo dal welfare'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Articoli Recenti Sestola, incendio alla Locanda: tetto distrutto

Sestola, incendio alla Locanda: tetto distrutto

Caffè del Teatro di Carpi, due offerte per la nuova gestione

Caffè del Teatro di Carpi, due offerte per la nuova gestione

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Il caso San Prospero finisce in Regione. Vignali interroga la Giunta su lavori pubblici e post-sisma

Il caso San Prospero finisce in Regione. Vignali interroga la Giunta su lavori pubblici e post-sisma