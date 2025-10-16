Dopo un primo bando andato deserto, il Comune aveva dimezzato il canone a base di gara (scendendo a 12.250 euro all’anno rispetto ai 21.800 euro all’anno previsti nel bando precedente) e così, questa mattina all'apertura delle buste per la gestione del Caffè del Teatro risultano essersi presentati due soggetti.
Le proposte sono state presentate da V Studio Srl e da BlackupItaly Srl con Italsourcing Srl e altri soci privati.
Ma di chi sono queste società?
V Studio srl ed ha sede in via Nicolò Biondo è di proprietà al 100% di Vincenzo Di Napoli.
BlackupItaly Srl ha sede in piazza Garibaldi e i soci sono Giovanni Gaviglia e Simona Vilardo.
Italsourcing Srl ha sede in via Zappiano ed è di proprietà di Corrado Faglioni che detiene il 100% del capitale sociale (100mila euro).
Quello di Faglioni, titolare della Enerplan, è un nome noto in città per essere stato dal 2018 al 2022 presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi.
Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni
La Italsourcing Srl ha sede in via Zappiano ed è di proprietà di Corrado Faglioni che detiene il 100% del capitale sociale (100mila euro).
Dopo un primo bando andato deserto, il Comune aveva dimezzato il canone a base di gara (scendendo a 12.250 euro all’anno rispetto ai 21.800 euro all’anno previsti nel bando precedente) e così, questa mattina all'apertura delle buste per la gestione del Caffè del Teatro risultano essersi presentati due soggetti.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora
Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival
Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concordaArticoli Recenti
Sestola, incendio alla Locanda: tetto distrutto
Caffè del Teatro di Carpi, due offerte per la nuova gestione
Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti
Il caso San Prospero finisce in Regione. Vignali interroga la Giunta su lavori pubblici e post-sisma