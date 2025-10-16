Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

Dopo un primo bando andato deserto, il Comune aveva dimezzato il canone a base di gara (scendendo a 12.250 euro all’anno rispetto ai 21.800 euro all’anno previsti nel bando precedente) e così, questa mattina all'apertura delle buste per la gestione del Caffè del Teatro risultano essersi presentati due soggetti.

Le proposte sono state presentate da V Studio Srl e da BlackupItaly Srl con Italsourcing Srl e altri soci privati.

Ma di chi sono queste società?

V Studio srl ed ha sede in via Nicolò Biondo è di proprietà al 100% di Vincenzo Di Napoli.

BlackupItaly Srl ha sede in piazza Garibaldi e i soci sono Giovanni Gaviglia e Simona Vilardo.

Italsourcing Srl ha sede in via Zappiano ed è di proprietà di Corrado Faglioni che detiene il 100% del capitale sociale (100mila euro).

Quello di Faglioni, titolare della Enerplan, è un nome noto in città per essere stato dal 2018 al 2022 presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi.

