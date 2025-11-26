Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Al Mammut di Modena la prima edizione di Sport & talent

Dopo la parte illustrativa, una breve esibizione della squadra agonistica del Mammut e successivamente prove gratuite per genitori e figli

Allenarsi significa conoscersi, questo è il mantra che la farà da padrone, domenica 30 novembre, presso il Mammut di Modena quando si alzerà il sipario su “Sport & Talent”. Un pomeriggio di orientamento e sport dedicato ai ragazzi dai 18 ai 22 anni, un’iniziativa organizzata da Osm Edu in collaborazione con Metis Lezioni, l’evento si svolgerà presso il centro sportivo Mammut in via Ghiaroni a Modena dalle 14:30 alle 18.

L’evento sarà diviso in due parti: la prima, in programma dalle 14:30 alle 16, prevede la seduta di orientamento per i ragazzi che desiderano assistere, l’ingresso è libero ma i posti sono numerati, quindi occorre prenotare il proprio posto scrivendo una mail a eventi@mammutmodena.com oppure contattando il numero +39 340 1539662.

Con Osm Edu e Metis Lezioni, perciò, insieme a Roberta Dieci e Costanza Agostinelli si discuterà del delicato argomento dell’orientamento dei giovani nella scelta dello studio o nella scelta lavorativa, utili strumenti per ascoltarsi e valorizzare i propri talenti. Sport e Formazione costituiscono un tandem vincente e fondamentale nella vita di tutti i giorni. Al Mammut Club di Modena andrà in scena un evento unico, utile per i ragazzi e le ragazze che, in questo modo, avranno la possibilità di orientarsi meglio per il proprio futuro a colpi di padel e seguendo gli utili consigli di gente esperta.

