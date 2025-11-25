Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, l'assessore Ferrari a Italia Nostra: 'Sul Pug considerazioni fuori luogo'

Modena, l'assessore Ferrari a Italia Nostra: 'Sul Pug considerazioni fuori luogo'

'Proposte progettuali rese pubbliche dall'inizio. Il Consiglio Comunale discuterà e voterà ma per renderle operative sarà necessario un'ulteriore fase'

'Si leggono in questi giorni considerazioni ampiamente fuori luogo sulle manifestazioni d'interesse che l'amministrazione ha promosso, attraverso l'Avviso Pubblico 2025, per attuare il Piano Urbanistico Generale e non certo per modificarlo, poiché ciò che è stato proposto non richiede varianti allo strumento urbanistico. Ritengo doveroso che i cittadini sappiano che nulla è stato nascosto, avendo fin da subito reso pubbliche le proposte progettuali che sono state presentate per la valutazione da parte degli uffici comunali e che andranno alla discussione e al voto del Consiglio Comunale il prossimo 1° dicembre'. Lo dice l'assessore Carla Ferrari replicando all'attacco di Italia Nostra.

'Ma per renderle operative sarà necessario superare un'ulteriore fase progettuale per giungere agli accordi operativi, che a loro volta, verranno ampiamente pubblicizzati, come prevede la legge, e torneranno nuovamente al voto del Consiglio comunale. Indurre a pensare che l'amministrazione stia nascondendo qualcosa è grave non solo perché non corrisponde al vero ma perché adombra l'idea di procedure poco chiare. E' importante che questo sia conosciuto dai cittadini e, proprio per questo, dal primo momento in cui abbiamo ricevuto queste proposte, ne abbiamo reso noto i contenuti e lo abbiamo fatto perché intendiamo portare avanti un percorso insieme alla città e non senza di essa. D'altronde, se non credessimo in questo, non avremmo promosso un ampio progetto di partecipazione come quello di “Sei la mia città” con tante proposte che sono state anche raccolte in queste manifestazioni d'interesse presentate dai privati'.

