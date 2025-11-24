Elezioni Regionali, il centrosinistra si risolleva e vince in Puglia e Campania. Veneto al centrodestra

I dati non sono ancora definitivi, ma l'andamento è ormai certo. Secondo gli exit poll vince Alberto Stefani (centrodestra) in Veneto e il centrosinistra in Puglia e Campania, con Antonio Decaro e Roberto Fico. Bassa l’affluenza al 43,64%, (-13,96%). In totale, oltre 13 milioni di elettori erano chiamati al voto: quasi 5 milioni di campani, circa 4 milioni di pugliesi e 4,3 milioni di veneti.

'Possiamo adesso commentare, dopo gli exit poll, le proiezioni perché i trend sono molto chiari e ci saranno credo scostamenti lievi. Stiamo di fronte al voto di tre grandi regioni, che rappresentano una fetta ampia della popolazione italiana e i cui risultati, sommati a quelli delle precedenti sette regioni in cui si è andati al voto, delineano un risultato per ben 10 regioni. E in tutte queste regioni, parliamo di più di metà del Paese, il Pd è sempre cresciuto e credo che sarà il primo partito in Campania e Puglia. E potremmo scoprire che il centrosinistra è maggioranza. Comunque il messaggio è chiaro: il centrosinistra quando è unito è in grado di costruire un'alternativa a questo governo'. Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.