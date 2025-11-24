Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Elezioni Regionali, il centrosinistra si risolleva e vince in Puglia e Campania. Veneto al centrodestra

Elezioni Regionali, il centrosinistra si risolleva e vince in Puglia e Campania. Veneto al centrodestra

Vince Alberto Stefani (centrodestra) in Veneto e il centrosinistra in Puglia e Campania, con Antonio Decaro e Roberto Fico

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

I dati non sono ancora definitivi, ma l'andamento è ormai certo. Secondo gli exit poll vince Alberto Stefani (centrodestra) in Veneto e il centrosinistra in Puglia e Campania, con Antonio Decaro e Roberto Fico. Bassa l’affluenza al 43,64%, (-13,96%). In totale, oltre 13 milioni di elettori erano chiamati al voto: quasi 5 milioni di campani, circa 4 milioni di pugliesi e 4,3 milioni di veneti.

'Possiamo adesso commentare, dopo gli exit poll, le proiezioni perché i trend sono molto chiari e ci saranno credo scostamenti lievi. Stiamo di fronte al voto di tre grandi regioni, che rappresentano una fetta ampia della popolazione italiana e i cui risultati, sommati a quelli delle precedenti sette regioni in cui si è andati al voto, delineano un risultato per ben 10 regioni. E in tutte queste regioni, parliamo di più di metà del Paese, il Pd è sempre cresciuto e credo che sarà il primo partito in Campania e Puglia. E potremmo scoprire che il centrosinistra è maggioranza. Comunque il messaggio è chiaro: il centrosinistra quando è unito è in grado di costruire un'alternativa a questo governo'. Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti 'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Urbanistica Modena, Italia Nostra attacca: 'Mezzetti come Muzzarelli'

Urbanistica Modena, Italia Nostra attacca: 'Mezzetti come Muzzarelli'

Vaccari (Pd): 'Stop a Complanarina, dal Ministero una patetica sceneggiata'

Vaccari (Pd): 'Stop a Complanarina, dal Ministero una patetica sceneggiata'

Violenza contro le donne, Mazzi: 'Modena condanni la maternità surrogata'

Violenza contro le donne, Mazzi: 'Modena condanni la maternità surrogata'

Rifiuti Modena, Rossini (Fdi): 'Nelle schermaglie tra Paldino e Mezzetti vince Hera'

Rifiuti Modena, Rossini (Fdi): 'Nelle schermaglie tra Paldino e Mezzetti vince Hera'