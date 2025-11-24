Modena, Mezzetti presenta il Bilancio 2026 e attacca ancora su ex Fonderie: 'Costi raddoppiati'
'Un’opera è davvero riuscita non solo quando la si inaugura e si tagliano nastri in favore di fotografi ma anche quando i conti tornano e si progetta l'utilità'
I modenesi potranno quindi contare su risorse per 67 milioni di euro per il welfare. La spesa corrente per nidi e scuole dell'infanzia supera i 46 milioni di euro con specifiche risorse destinate a inclusione, sostegno educativo e trasporti scolastici.
L'attuazione del PNRR a Modena è significativa con una grande mole di investimenti, 'una stagione eccezionale di trasformazioni legata ai fondi europei e ad altri strumenti straordinari - ha detto il sindaco - Ma dopo la fase della costruzione arriva la fase della responsabilità mantenere quel patrimonio in modo adeguato, renderlo fruibile, animarlo con attività e servizi capaci di produrre valore sociale e economico. E' questa la vera sfida che ci attende'.
'Le esperienze maturate su interventi complessi, come il grande cantiere del comparto delle ex-Fonderie (i cui costi sono ad oggi raddoppiati dai 22 milioni di euro inizialmente previsti; una impresa di rigenerazione impegnativa senza che ci fosse una idea compiuta e sostenibile sulla destinazione e dunque sui relativi costi per gli allestimenti finali), lo dimostrano chiaramente – ha proseguito - opere di quella portata richiedono un governo attento di tutte le fasi — progettazione, governo dei costi durante le fasi di cantiere e, soprattutto, sostenibilità gestionale dopo il recupero. Un’opera è davvero riuscita non solo quando la si inaugura e si tagliano i nastri in favore dei fotografi, ma anche quando la sua progettazione prevede che la sua gestione successiva non crei nuovi
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'
Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esamiArticoli Recenti
Nuova moschea a Sassuolo: il sindaco getta la palla e non affronta realtà e responsabilità
Elezioni Regionali, il centrosinistra si risolleva e vince in Puglia e Campania. Veneto al centrodestra
Violenza contro le donne, Mazzi: 'Modena condanni la maternità surrogata'
Rifiuti Modena, Rossini (Fdi): 'Nelle schermaglie tra Paldino e Mezzetti vince Hera'