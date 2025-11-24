Promozione: Maranello, tre punti vitali contro lo Scandiano

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Maranello nella sfida contro lo Sporting Scandiano. Al 7’ Barbieri salta Khalfaoui, ma calcia alto. Al 20’ Tognin pesca Schiavone in profondità: il numero 9 calcia di prima intenzione, ma Taglini compie una bella parata. Al 35’ Corbelli prova la conclusione, ma il suo tiro non impensierisce Khalfaoui. Due minuti più tardi Totaro trova Schiavone in area: colpo di testa e Taglini blocca. Al 42’ Barbieri calcia bene dal limite verso l’angolino, ma Khalfaoui si supera e devia in corner. Al 48’ Leoncelli conclude in area, Khalfaoui respinge. Al 75’ Canalini, dalla destra, mette una bella palla per Annovi che ha un rigore in movimento, ma calcia alto. Al 78’ si sblocca il risultato: su palla inattiva Tognin pennella un cross perfetto e Schiavone insacca di testa all’angolino (). Tre minuti dopo Schiavone, a campo aperto, si trascina dietro la difesa ospite e in area deposita il pallone in rete. Un minuto più tardi Corbelli va vicinissimo al gol di testa su corner, ma la palla finisce di poco a lato.Maranello-Sporting Scandiano 2-0Reti: 33' st, 36' st SchiavoneMARANELLO: Khalfaoui, Annovi, Dello Prete, Canalini, Marverti, Tognin, Baafi (42' st Saccani), Galli, Schiavone, Totaro, Zagari.A disp.: Mawuli, Evangelisti, Guidetti, Ampofo, Seghizzi, Damiano, Barani, Restilli. All.: TosiSPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri, Strozzi (20' st Duci), Ferrari R., Muratori, Saetti Baraldi, Leoncelli, Pederzoli (31' st Ferrari M.), Corbelli, Barbieri, Capasso (20' st Giorgi). A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Romani, Saetti, Bottazzi. All.: GiardinaArbitro: Grisendi di Reggio EmiliaNote: ammoniti Schiavone, mister Giardina, Muratori, Saetti Baraldi, DuciBaiso Secchia-Sanmichelese 2-0Reti: 16' pt Bonini, 14' st su rig. PavariniBAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli (35' st Incerti), Ovi (26' st Bertolani), Briselli (34' st Pederzini), Caputo (43' st Zanetti), Caselli (31' st Paglia). A disp.: Bacciocchi, Codeluppi, Benassi. All.: BaroniSANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ashong, Baisi, Minutolo (35' pt Gorzaneli), Farina, Vernia (42' pt Ferrari), Spezzani (34' st Tardini), Peddis (26' st Notari), Casta, Manzini. A disp.: Paganelli, Doku, Rafrari, Teneggi, Geti. All.: AzzurroArbitro: Crociani di CesenaNote: ammoniti Pavarini, Ashong, Casta e Notari Castellarano-Riese 3-0Reti: 30' pt, 44' pt Rizzuto, 14' st TurciCASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli (30' st Longu), Zinani (25' st Belfasti), Cavazzoli (25' st Tincani), Cani, Borghi D,, Lusoli, Saccani, Travagliati, Turci (37' st Bettelli), Rizzuto (25' st Valentini). A disp.: Peddis, Guicciardi, Panicocolo, Grignani. All.: Lodi RizziniRIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Carra (17' st Leonardi), Manicardi, Marastoni, Borghi A.(25' st Valenti), Prandi, Fontanesi (37' st Di Stasio), Mazzoli (34' st Zannoni), Fall (17' st Mussini). A disp.: Benati, Pirondi, Teocoli, Barberi. All.: PavesiArbitro: Sirotti di CesenaNote: ammoniti Turchi, Borghi A,, Longu, Di Stasio, Marastoni, Mussini La Pieve Nonantola-Castelnuovo 2-2Reti: 42' pt aut. Fontanesi (L), 45' pt Davitti (L), 27' st Fontanesi (C), 48' st Fugallo (C) LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Shanableh (27' st Sghedoni), Casarano, Cantarello, Iazzetta, Davitti, Pellegrino (27' st Migliaccio), Gilli. A disp.: Borghi, Traversi, Belfakir, Cataldo, Cheli. All.: BarbiCASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Veneri, Baroni, Manini (20' st Coviello), Mazzoli (21' st Carbone), Bellei Ponzi (37' st Cantaroni), Ienna, Bellentani, Fugallo (50' st Copertino). A disp.: Ripesi, Cavani, Lodi, Paltrinieri, Baffo. All.: CasagrandiArbitro: Reggiani di Finale EmiliaNote: ammoniti Veneri, Tudini Bellei, Mbaye Medolla San Felice-United Carpi 4-1 giocata il 22/11Reti: 13' pt, 45' pt Djwomo Adusa (M), 10' st su rig. Kolaveri (U), 22' st Malavasi (M), 48' st Pastorelli (M)MEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Leozappa, Assohoun, Trajkovic (19' st Malavasi), Abusoglu, Tecku (42' st Haddaji), Franco (32' st Bagni), Djwomo Adusa (37' st Bugneac). A disp.: Atti, Zanoli, Bernabiti, Benassi.All.: SemeraroUNITED CARPI: Chiossi, Posponi, Kundome, Gazzini, Paramatti, Cinelli (29' st Nappa), Amura (1' st Baraldi), Pellacani (1' st Mebelli), Kolaveri, Giovannini, Crispino. A disp.: Bordini, Contrera, Gianasi, Ficarelli, Owusu, Malvezzi. All.: GilioliArbitro: Raule di BolognaNote: spettatori 200 circa; ammoniti Pellacani, Trajkovic, Pastorelli, Saracino; recupero 0', 4' Montombraro-Virtus Camposanto 2-0Reti: 4' pt Naini, 12' st ZattiniMONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Dosi (40' st Fusco), Hinek R. (43' st Nardi), Corroppoli D., Bigi, Naini, Baldelli (32' st Florini), Pappalardo, Pittalis (22' st Borri), Zattini. A disp.: Guerrieri, Magli, Corroppoli S., Allegra. All.: AntonelliVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (43' st Grygiel), Vitiello (18' st Diegoli), Pjolla, Malavasi, Bortolazzi (18' st Ofosu), Mogavero, Ndrejai, Gripshi, Natali (43' st Mensah). A disp.: Grazia, Telicki, Casari, Mambrini. All.: LuppiArbitro: Giordano di ModenaNote: ammoniti Hinek G., Corroppoli D., Mogavero; espulso Boschetto (V, dalla panchina) al 45' st Sammartinese-Solierese 0-2Reti: 43' pt, 12' st DapotoSAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali, Montipò, Toscano, Re, Malaguti (21' st Singh), Corradini (19' st Turri), Acanfora, Sula, Salsi S. (42' st Gigante), Valentini (32' st Perini). A disp.: Mantovan, Berselli, Ipri, Nicolini. All.: Salsi A.SOLIERESE: Tosi, Bozzani (47' st Bartolomeo), Ligabue, Boschetti, Lazzaretti, Mandreoli, Dapoto (34' st Tagliavini), Vaccari, D’Ambrosio, Feninno, Pagano (21' st Marani). A disp.: Prejmerean, Mecorrapaj, Guandalini, Schirmo. All.: GrecoArbitro: Borelli di ParmaNote: ammoniti Acanfora, Valentini (SA), Pagano (SO); espulso D’Ambrosio (SO) al 18' st per doppia ammonizione Virtus Correggio-Casalgrande 1-1Reti: 41' pt Borrelli (C), 28' st su rig. Boccher (V)VIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Pedrazzoli (11' st Davoli F.), Bottoni, Acquafresca, Aveni (22' pt Carretti L.), Casarini, Lugli, Mustica (41' st Riccò), Boccher, Santini (25' st Davoli M.), Zito. A disp.: Attolini, Davoli D., Bizzarri, Corradi, Morandi. All.: Carretti M.CASALGRANDE: Giavelli, Giordano, Hoxha, Fornari, Sabbadin, Pacella, Sekyere, Romaj, Lecce (29' st Di Costanzo), Borrelli (43' st Zanti), Strozzi (41' st De Carluccio). A disp.: Ancone, Pigoni, Pezzi, Peterlini, Corti, Caroli. All.: La MonicaArbitro: Saragoni di BolognaNote: ammoniti Mustica, Boccher, Sekyere, Di Costanzo