Promozione: Maranello, tre punti vitali contro lo Scandiano

Promozione: Maranello, tre punti vitali contro lo Scandiano

Pari tra La Pieve e Castelnuovo, vincono Solierese e Montombraro

4 minuti di lettura
Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Maranello nella sfida contro lo Sporting Scandiano. Al 7’ Barbieri salta Khalfaoui, ma calcia alto. Al 20’ Tognin pesca Schiavone in profondità: il numero 9 calcia di prima intenzione, ma Taglini compie una bella parata. Al 35’ Corbelli prova la conclusione, ma il suo tiro non impensierisce Khalfaoui. Due minuti più tardi Totaro trova Schiavone in area: colpo di testa e Taglini blocca. Al 42’ Barbieri calcia bene dal limite verso l’angolino, ma Khalfaoui si supera e devia in corner. Al 48’ Leoncelli conclude in area, Khalfaoui respinge. Al 75’ Canalini, dalla destra, mette una bella palla per Annovi che ha un rigore in movimento, ma calcia alto. Al 78’ si sblocca il risultato: su palla inattiva Tognin pennella un cross perfetto e Schiavone insacca di testa all’angolino (nella foto la sua esultanza). Tre minuti dopo Schiavone, a campo aperto, si trascina dietro la difesa ospite e in area deposita il pallone in rete. Un minuto più tardi Corbelli va vicinissimo al gol di testa su corner, ma la palla finisce di poco a lato.


Maranello-Sporting Scandiano 2-0

Reti: 33' st, 36' st Schiavone

MARANELLO: Khalfaoui, Annovi, Dello Prete, Canalini, Marverti, Tognin, Baafi (42' st Saccani), Galli, Schiavone, Totaro, Zagari.
A disp.: Mawuli, Evangelisti, Guidetti, Ampofo, Seghizzi, Damiano, Barani, Restilli. All.: Tosi

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri, Strozzi (20' st Duci), Ferrari R., Muratori, Saetti Baraldi, Leoncelli, Pederzoli (31' st Ferrari M.), Corbelli, Barbieri, Capasso (20' st Giorgi). A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Romani, Saetti, Bottazzi. All.: Giardina

Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia

Note: ammoniti Schiavone, mister Giardina, Muratori, Saetti Baraldi, Duci


Baiso Secchia-Sanmichelese 2-0

Reti: 16' pt Bonini, 14' st su rig. Pavarini

BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli (35' st Incerti), Ovi (26' st Bertolani), Briselli (34' st Pederzini), Caputo (43' st Zanetti), Caselli (31' st Paglia). A disp.: Bacciocchi, Codeluppi, Benassi. All.: Baroni

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ashong, Baisi, Minutolo (35' pt Gorzaneli), Farina, Vernia (42' pt Ferrari), Spezzani (34' st Tardini), Peddis (26' st Notari), Casta, Manzini. A disp.: Paganelli, Doku, Rafrari, Teneggi, Geti. All.: Azzurro

Arbitro: Crociani di Cesena

Note: ammoniti Pavarini, Ashong, Casta e Notari

Castellarano-Riese 3-0

Reti: 30' pt, 44' pt Rizzuto, 14' st Turci

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli (30' st Longu), Zinani (25' st Belfasti), Cavazzoli (25' st Tincani), Cani, Borghi D,, Lusoli, Saccani, Travagliati, Turci (37' st Bettelli), Rizzuto (25' st Valentini). A disp.: Peddis, Guicciardi, Panicocolo, Grignani. All.: Lodi Rizzini

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Carra (17' st Leonardi), Manicardi, Marastoni, Borghi A.
(25' st Valenti), Prandi, Fontanesi (37' st Di Stasio), Mazzoli (34' st Zannoni), Fall (17' st Mussini). A disp.: Benati, Pirondi, Teocoli, Barberi. All.: Pavesi

Arbitro: Sirotti di Cesena

Note: ammoniti Turchi, Borghi A,, Longu, Di Stasio, Marastoni, Mussini

La Pieve Nonantola-Castelnuovo 2-2

Reti: 42' pt aut. Fontanesi (L), 45' pt Davitti (L), 27' st Fontanesi (C), 48' st Fugallo (C)

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Shanableh (27' st Sghedoni), Casarano, Cantarello, Iazzetta, Davitti, Pellegrino (27' st Migliaccio), Gilli. A disp.: Borghi, Traversi, Belfakir, Cataldo, Cheli. All.: Barbi

CASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Veneri, Baroni, Manini (20' st Coviello), Mazzoli (21' st Carbone), Bellei Ponzi (37' st Cantaroni), Ienna, Bellentani, Fugallo (50' st Copertino). A disp.: Ripesi, Cavani, Lodi, Paltrinieri, Baffo. All.: Casagrandi

Arbitro: Reggiani di Finale Emilia

Note: ammoniti Veneri, Tudini Bellei, Mbaye

Medolla San Felice-United Carpi 4-1 giocata il 22/11

Reti: 13' pt, 45' pt Djwomo Adusa (M), 10' st su rig. Kolaveri (U), 22' st Malavasi (M), 48' st Pastorelli (M)

MEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Leozappa, Assohoun, Trajkovic (19' st Malavasi), Abusoglu, Tecku (42' st Haddaji), Franco (32' st Bagni), Djwomo Adusa (37' st Bugneac). A disp.: Atti, Zanoli, Bernabiti, Benassi.
All.: Semeraro

UNITED CARPI: Chiossi, Posponi, Kundome, Gazzini, Paramatti, Cinelli (29' st Nappa), Amura (1' st Baraldi), Pellacani (1' st Mebelli), Kolaveri, Giovannini, Crispino. A disp.: Bordini, Contrera, Gianasi, Ficarelli, Owusu, Malvezzi. All.: Gilioli

Arbitro: Raule di Bologna

Note: spettatori 200 circa; ammoniti Pellacani, Trajkovic, Pastorelli, Saracino; recupero 0', 4'

Montombraro-Virtus Camposanto 2-0

Reti: 4' pt Naini, 12' st Zattini

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Dosi (40' st Fusco), Hinek R. (43' st Nardi), Corroppoli D., Bigi, Naini, Baldelli (32' st Florini), Pappalardo, Pittalis (22' st Borri), Zattini. A disp.: Guerrieri, Magli, Corroppoli S., Allegra. All.: Antonelli

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (43' st Grygiel), Vitiello (18' st Diegoli), Pjolla, Malavasi, Bortolazzi (18' st Ofosu), Mogavero, Ndrejai, Gripshi, Natali (43' st Mensah). A disp.: Grazia, Telicki, Casari, Mambrini. All.: Luppi

Arbitro: Giordano di Modena

Note: ammoniti Hinek G., Corroppoli D., Mogavero; espulso Boschetto (V, dalla panchina) al 45' st 

Sammartinese-Solierese 0-2

Reti: 43' pt, 12' st Dapoto

SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali, Montipò, Toscano, Re, Malaguti (21' st Singh), Corradini (19' st Turri), Acanfora, Sula, Salsi S. (42' st Gigante), Valentini (32' st Perini). A disp.: Mantovan, Berselli, Ipri, Nicolini. All.: Salsi A.

SOLIERESE: Tosi, Bozzani (47' st Bartolomeo), Ligabue, Boschetti, Lazzaretti, Mandreoli, Dapoto (34' st Tagliavini), Vaccari, D’Ambrosio, Feninno, Pagano (21' st Marani). A disp.: Prejmerean, Mecorrapaj, Guandalini, Schirmo. All.: Greco

Arbitro: Borelli di Parma

Note: ammoniti Acanfora, Valentini (SA), Pagano (SO); espulso D’Ambrosio (SO) al 18' st per doppia ammonizione

Virtus Correggio-Casalgrande 1-1

Reti: 41' pt Borrelli (C), 28' st su rig. Boccher (V)

VIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Pedrazzoli (11' st Davoli F.), Bottoni, Acquafresca, Aveni (22' pt Carretti L.), Casarini, Lugli, Mustica (41' st Riccò), Boccher, Santini (25' st Davoli M.), Zito. A disp.: Attolini, Davoli D., Bizzarri, Corradi, Morandi. All.: Carretti M.

CASALGRANDE: Giavelli, Giordano, Hoxha, Fornari, Sabbadin, Pacella, Sekyere, Romaj, Lecce (29' st Di Costanzo), Borrelli (43' st Zanti), Strozzi (41' st De Carluccio). A disp.: Ancone, Pigoni, Pezzi, Peterlini, Corti, Caroli. All.: La Monica

Arbitro: Saragoni di Bologna

Note: ammoniti Mustica, Boccher, Sekyere, Di Costanzo


