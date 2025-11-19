Maranello, Ferrari lancia il Campus M-Tech 'Alfredo Ferrari'

Sarà come una grande Accademia dell’Automotive, che formerà le future professioniste e i futuri professionisti della Motor Valley dell’Emilia-Romagna.Nascerà a Maranello, nel modenese: oltre quaranta aule, nove laboratori, spazi studio e circa 3mila metri quadrati di officine dedicate alle attività pratiche, in grado di attrarre studentesse e studenti da tutto il mondo. È il nuovo Polo di alta formazione M-Tech “Alfredo Ferrari”, progettato per integrare in un’unica sede i diversi livelli della formazione tecnica, dalle attività scolastiche ai percorsi universitari e specialistici, in una struttura di oltre 32mila metri quadrati capace di accogliere fino a 1.500 studentesse e studenti provenienti dall’Italia e dall’estero.Il nuovo Polo sorgerà su un’area oggi inutilizzata, oggetto di un intervento di rigenerazione urbana che darà forma a un campus articolato in quattro lotti: spazi didattici e laboratori, officine e ambienti tecnici, una foresteria per studentesse e studenti che arrivano da fuori regione e una palestra pubblica finanziata dalla Regione con 4 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Gli edifici, progettati con criteri di flessibilità e modularità, saranno collegati da servizi comuni, percorsi pedonali e aree verdi, restituendo a Maranello una struttura moderna pensata per riunire in un unico luogo tutte le fasi della formazione nel settore automotive e per offrire ambienti attrezzati e funzionali alle competenze richieste dalla Motor Valley.Il progetto del nuovo Campus ad attrattività internazionale, che ospiterà la sede rinnovata dell’Istituto “A.Ferrari” con i suoi indirizzi tecnici dedicati all’automotive e alla meccatronica, gli spazi universitari della Motorvehicle University of Emilia-Romagna (Muner), i corsi Its e le attività di formazione specialistica rivolte ai tecnici del settore, è stato presentato oggi presso la sede del Cavallino Rampante dal presidente di Ferrari e Fondazione Agnelli, John Elkann, insieme al presidente della Regione, Michele de Pascale, al vicepresidente, con delega alla Formazione professionale, Vincenzo Colla, al presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, e al sindaco di Maranello, Luigi Zironi.“L’Emilia-Romagna è terra di motori, innovazione e talento- sottolinea il presidente de Pascale-. Il progetto M-Tech ‘Alfredo Ferrari’ rafforza questo primato, valorizzando un ecosistema unico in cui imprese d’eccellenza, alta formazione e ricerca collaborano per costruire il futuro. Come Regione abbiamo creduto in questo investimento strategico, con risorse dedicate e un forte impegno istituzionale. Formare le nuove generazioni di professioniste e professionisti dell’automotive significa rafforzare la competitività del nostro territorio, attrarre giovani da tutta Italia e dall’estero e proiettarci tra i protagonisti dell’industria dell’innovazione a livello globale”.“La crescita di un sistema produttivo- afferma il vicepresidente Colla- passa anche dalla qualità della formazione. Il Campus M-Tech ‘Alfredo Ferrari’ rappresenta un investimento concreto in questa direzione, perché unisce l’eccellenza ingegneristica della Ferrari all’impegno delle istituzioni che hanno scelto di valorizzare il sapere tecnico, ingegneristico, le abilità e le competenze delle persone.Una collaborazione solida tra pubblico e privato che punta a rafforzare un comparto strategico per il Paese e a formare professionalità capaci di accompagnare l’evoluzione dei processi produttivi. Investire sui giovani, nei loro talenti, vuol dire anche investire sul futuro di una filiera che compete su scala globale, rafforzando il legame tra formazione e lavoro e mettendo al centro il capitale umano come vero fattore di competitività. Il tutto, quindi, in coerenza con la legge regionale per attrarre e trattenere i talenti”.Il nuovo Polo di Alta Formazione M-Tech “Alfredo Ferrari” nascerà a Maranello come un campus dedicato alla formazione tecnica superiore, progettato per riunire in un’unica sede l’intero percorso di istruzione e specializzazione legato all’automotive. Il complesso, firmato dallo studio Labics, occuperà un’area di oltre 32mila metri quadrati e sarà articolato in più edifici connessi tra loro, con spazi pensati per ospitare fino a 1.500 studentesse e studenti. All’interno del nuovo Polo troveranno posto la sede rinnovata dell’Istituto “A. Ferrari”, con gli indirizzi tecnici dedicati all’automotive e alla meccatronica, gli spazi universitari della Motorvehicle University of Emilia-Romagna (Muner), i corsi degli Istituti tecnici superiori e le attività di formazione continua rivolte ai tecnici del comparto.L’obiettivo è creare un’infrastruttura moderna e integrata, in cui scuola, alta formazione e mondo produttivo possano operare nello stesso luogo, favorendo il trasferimento di competenze, la collaborazione con le imprese e lo sviluppo di professionalità qualificate per le filiere della Motor Valley.