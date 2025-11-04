Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro
In Sala di Rappresentanza il sindaco Mezzetti ha premiato i due atleti del Modena Volley, dopo il trionfo azzurro ai Mondiali nelle Filippine. Video
In un clima di festa e riconoscenza, la città ha abbracciato i suoi campioni. Accanto al sindaco, l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, ma anche svariati assessori e consiglieri comunali, compreso il presidente del Consiglio Antonio Carpentieri, insieme a una rappresentanza della società Modena Volley, con la Presidente Giulia Gabana e i nuovi soci di maggioranza Christian e Michele Storci.Ai due atleti, il Comune ha consegnato il tradizionale grosso in argento, simbolo di gratitudine e riconoscimento civico. Alla società, invece, è stato donato un volume dedicato a Modena, a testimoniare il legame profondo tra la città e una delle sue realtà sportive più amate.
È stata una cerimonia che ha unito sport, istituzioni e comunità, nel segno della passione e dell’orgoglio.
Per entrambi, questa giornata rappresenta l’abbraccio di una città intera. “Questi due atleti - sottolinea il sindaco Mezzetti - sono un esempio concreto di cosa significhi rappresentare Modena e l’Italia nel mondo: determinazione, spirito di squadra e rispetto.
