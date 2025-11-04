Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

In Sala di Rappresentanza il sindaco Mezzetti ha premiato i due atleti del Modena Volley, dopo il trionfo azzurro ai Mondiali nelle Filippine. Video

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
È stato un primo pomeriggio di orgoglio e di emozione quello di oggi nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena. Alle 13, il sindaco Massimo Mezzetti ha accolto due protagonisti assoluti del volley mondiale, Simone Anzani e Luca Porro, atleti del Modena Volley e freschi campioni del mondo dopo la straordinaria vittoria azzurra ai Campionati Mondiali 2025, disputati lo scorso settembre nelle Filippine.


In un clima di festa e riconoscenza, la città ha abbracciato i suoi campioni. Accanto al sindaco, l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, ma anche svariati assessori e consiglieri comunali, compreso il presidente del Consiglio Antonio Carpentieri, insieme a una rappresentanza della società Modena Volley, con la Presidente Giulia Gabana e i nuovi soci di maggioranza Christian e Michele Storci.

Ai due atleti, il Comune ha consegnato il tradizionale grosso in argento, simbolo di gratitudine e riconoscimento civico. Alla società, invece, è stato donato un volume dedicato a Modena, a testimoniare il legame profondo tra la città e una delle sue realtà sportive più amate.



È stata una cerimonia che ha unito sport, istituzioni e comunità, nel segno della passione e dell’orgoglio.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
L’Italia del volley, grazie anche ad Anzani e Porro, è tornata sul tetto del mondo — per la quinta volta nella sua storia, la seconda consecutiva — e Modena, ancora una volta, si conferma una delle capitali di questo appassionante sport.

È stato Simone Anzani ad aver messo a segno il punto decisivo lo scorso 28 settembre nella finale contro la Bulgaria, quello che ha dato il via alla festa azzurra a Manila. Anzani ha anche annunciato il suo addio alla Nazionale, dopo 211 presenze e dieci anni di successi, sacrifici e gioie condivise. Dalla World Cup 2015, con l’argento, fino ai trionfi europei e mondiali, passando per le medaglie conquistate nella Volleyball Nations League 2025, Anzani ha incarnato per un decennio lo spirito della Nazionale. Accanto a lui, il giovanissimo Luca Porro, 21 anni appena. Ligure di nascita, modenese d’adozione, Porro è stato tra i protagonisti della vittoria azzurra nelle Filippine, uno dei volti nuovi del volley europeo. Ha già giocato un’Olimpiade, vinto un Mondiale e ora veste la maglia gialloblù, una delle più prestigiose del campionato italiano.


Per entrambi, questa giornata rappresenta l’abbraccio di una città intera. “Questi due atleti - sottolinea il sindaco Mezzetti - sono un esempio concreto di cosa significhi rappresentare Modena e l’Italia nel mondo: determinazione, spirito di squadra e rispetto.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Attraverso di loro, celebriamo anche due percorsi di vita e di sport che possono essere di ispirazione per le nuove generazioni. Credo che la pallavolo modenese - con la sua storia fatta di successi, di palazzetti pieni e di tifo appassionato - si riconosca nei valori che Anzani e Porro portano con sé: la dedizione, la lealtà, il senso di appartenenza. Oggi quei valori risuonano forti, in una piccola cerimonia che è anche un momento di gratitudine collettiva'. 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Volley, Modena di carattere ma contro Perugia non basta

Volley, Modena di carattere ma contro Perugia non basta

Per le ragazze del Volley Modena prima vittoria stagionale ad Altamura

Per le ragazze del Volley Modena prima vittoria stagionale ad Altamura

Il Volley Modena torna in Puglia alla ricerca di punti

Il Volley Modena torna in Puglia alla ricerca di punti

Volley superlega: Valsa Group si conferma a Piacenza, battuta 3-1

Volley superlega: Valsa Group si conferma a Piacenza, battuta 3-1

Le ragazze del Volley Modena sconfitte da Altino

Le ragazze del Volley Modena sconfitte da Altino

Volley, il Modena vince al Palapanini: 3 a 0 col Monza

Volley, il Modena vince al Palapanini: 3 a 0 col Monza

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Volley Modena, il battesimo in A2 non è felice: col Talmassons finisce 3 a 0

Volley Modena, il battesimo in A2 non è felice: col Talmassons finisce 3 a 0

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Promozione, il Medolla San Felice sbanca Soliera e ora comanda da solo. Tutti i tabellini

Promozione, il Medolla San Felice sbanca Soliera e ora comanda da solo. Tutti i tabellini

Brutta sconfitta interna per il Sassuolo: prima vittoria per il Genoa

Brutta sconfitta interna per il Sassuolo: prima vittoria per il Genoa

Serie D, mister Gori (Cittadella): 'Abbiamo fatto una grande gara'

Serie D, mister Gori (Cittadella): 'Abbiamo fatto una grande gara'

Eccellenza, un buon Formigine esce a testa alta da Fiorenzuola

Eccellenza, un buon Formigine esce a testa alta da Fiorenzuola