Stradello Sottopassaggio a Modena est, furgone incastrato

Proprio su quel tratto di strada lo scorso anno il Comune di Modena aveva effettuato nuovamente i lavori per migliorare visibilità e sicurezza stradale

Incidente oggi pomeriggio intorno alle 16 in Stradello Sottopassaggio a Modena est. Un furgone è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario bloccando la circolazione. Proprio su quel tratto di strada lo scorso anno il Comune di Modena aveva effettuato nuovamente i lavori per migliorare visibilità e sicurezza stradale.

