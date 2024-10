Modena, stradello sottopassaggio, 150mila euro di lavori e dopo 2 mesi tutto da rifare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il fatto è che a maggio scorso erano stati effettuati lavori per 150mila euro che il Comune presentò come definitivi ( qui la nota ).'Per la durata dell’intervento, pari a circa due mesi, il sottopasso di stradello Sottopassaggio rimarrà chiuso alla circolazione e l’accesso alla zona nord della ferrovia verrà assicurato dall’uscita 4 della Tangenziale Pasternak - via Fossa Monda' - recitava il comunicato di allora, esattamente come quello di oggi.

L'intervento, effettuato dall’azienda Biolchini costruzioni di Sestola, venne realizzato un tratto stradale rettilineo di circa 15 metri, a partire dal manufatto ferroviario in direzione nord, che si ricongiunge all’attuale sede stradale prima dell’intersezione con strada Cimitero Saliceto Panaro.

I lavori apparvero però da subito insoddisfacenti, come anche La Pressa rilevò dando spazio ai lettori con tanto di video.