A Vignola una targa commemorativa e una giovane quercia per Beatrice Bertolla
E stata assessore alla Cultura e ai Servizi sociali del Comune di Vignola dal 1990 al 1995, vicepresidente per 20 anni dell’Università Popolare Natalia Ginzburg
Beatrice Bertolla è stata assessore alla Cultura e ai Servizi sociali del Comune di Vignola dal 1990 al 1995, vice-presidente per 20 anni dell’Università Popolare Natalia Ginzburg, componente del Comitato Gemellaggi e relazioni città amiche di Vignola che oggi porta proprio il suo nome. Nonché naturalmente, stimata insegnante di francese negli istituti Paradisi e Cattaneo e dirigente degli istituti Fermi di Bologna e Maffei di Riva del Garda. Proprio per la sua incessante opera di diffusione della lingua e della cultura francesi era stata insignita dal presidente Mitterand dell'onorificenza dell’Ordine delle Palme accademiche.
Le iniziative in programma domenica 19 ottobre prenderanno avvio alle 10, in Sala consiliare. Verrà, innanzitutto, proiettato un filmato dedicato a Beatrice Bertolla, realizzato con il contributo della professoressa Giancarla Codrignani, a cura di Valter Baldini.
