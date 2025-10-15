A Vignola una targa commemorativa e una giovane quercia per Beatrice Bertolla

Vignola rende omaggio a una sua concittadina illustre, Beatrice Bertolla, mettendo a dimora una giovane quercia, in centro storico, e inaugurando una targa commemorativa. La cerimonia 'Bea... e l'amore per Vignola', organizzata dall’Amministrazione comunale insieme al Comitato gemellaggi e relazioni città amiche, è in programma nella mattinata di domenica 19 ottobre, alla presenza di una delegazione della città gemellata francese di Barbezieux-Saint-Hilaire, che, lo scorso maggio, aveva organizzato una cerimonia analoga, in Francia.Beatrice Bertolla è stata assessore alla Cultura e ai Servizi sociali del Comune di Vignola dal 1990 al 1995, vice-presidente per 20 anni dell’Università Popolare Natalia Ginzburg, componente del Comitato Gemellaggi e relazioni città amiche di Vignola che oggi porta proprio il suo nome. Nonché naturalmente, stimata insegnante di francese negli istituti Paradisi e Cattaneo e dirigente degli istituti Fermi di Bologna e Maffei di Riva del Garda. Proprio per la sua incessante opera di diffusione della lingua e della cultura francesi era stata insignita dal presidente Mitterand dell'onorificenza dell’Ordine delle Palme accademiche.Le iniziative in programma domenica 19 ottobre prenderanno avvio alle 10, in Sala consiliare. Verrà, innanzitutto, proiettato un filmato dedicato a Beatrice Bertolla, realizzato con il contributo della professoressa Giancarla Codrignani, a cura di Valter Baldini.A seguire sono previsti gli interventi della sindaca di Vignola Emilia Muratori, della presidente del Comitato gemellaggi e relazioni città amiche “Beatrice Bertolla” Carla Piani, della vice sindaca del Comune di Barbezieux Saint-Hilaire Claire Authier, della presidente del Comitato Gemellaggi di Barbezieux Saint-Hilaire Marie Pierre Delaye e della referente del Comitato Gemellaggi di Barbezieux Saint-Hilaire per i rapporti con l’Italia Francine Chaillé de Néré. Attorno alle ore 11.00, i partecipanti si sposteranno in centro storico, all’angolo tra Corso Italia e via Ponte Muratori, per scoprire una targa e mettere a dimora una giovane quercia in ricordo di Beatrice Bertolla.