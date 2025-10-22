Fondazione di Vignola, consegnate Borse di Studio agli studenti dell’Unione Terre di Castelli
Nell’ambito del Bando Educazione 2025, e per un totale di 15mila euro, premiati 27 studenti meritevoli
Sono stati premiati complessivamente ventisette studenti, appartenenti a tre istituti superiori del territorio. Dieci studenti dell’Istituto Levi: Bonantini Federica, Bonito Simona, Carlino Giuseppe, Coronado Felix Darwin David, Iovino Diego Maria, Peri Nicolò, Rabacchi Lorenzo, Shametaj Artjon, Vanzini Simone, Venturelli Francesco; quindici del Liceo Paradisi: Baccolini Angela, Bruzzi Martina, Conti Gaia, Di Buò Eleonora, Gibellini Federica, Grandi Anna, Kaur Simran, Lolli Emma, Miani Margherita, Minic Magdalena, Montorsi Giada, Passaretti Giovanni, Santunione Grandi Elena, Torrelli Chiara e Vaccari Vittoria. Per l’Istituto Spallanzani, Sargenti Irene e Tremosini Federico.
Le borse di studio costituiscono un concreto sostegno al merito verso il proseguimento del percorso di studi, coerentemente con le finalità del Bando Educazione, Istruzione e Formazione della Fondazione Vignola, che ha destinato 15mila euro alle borse di studio e circa 80mila euro al sostegno di progetti volti a valorizzare
'Queste borse di studio – afferma Carmen Vandelli, Presidente della Fondazione di Vignola – sono un segno concreto di fiducia nelle nuove generazioni. Riconoscono il merito e l’impegno degli studenti, ma anche il loro ruolo nel dare futuro alla comunità. Sostenere il loro percorso formativo significa investire in una crescita condivisa, in cui il sapere diventa responsabilità e il talento contribuisce a rafforzare i legami che tengono coeso e vitale il nostro territorio'.
