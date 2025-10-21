'Sanità a Vignola, le parole del sindaco confermano le denunce di Forza Italia'

'Le parole del sindaco Muratori confermano, involontariamente, proprio ciò che Forza Italia denuncia da settimane: lo spostamento dell’automedica di notte da Vignola non è una razionalizzazione, ma un indebolimento del servizio di emergenza-urgenza sul territorio. Il primo cittadino infatti afferma che spesso il medico dell’automedica era costretto ad uscire, lasciando scoperto il pronto soccorso. Ma se questo avveniva con frequenza, significa che la presenza dell’automedica a Vignola era indispensabile: eliminandola, si priva il territorio di un presidio che interveniva in situazioni critiche e che, nei fatti, garantiva la tempestività dei soccorsi'. Così in una nota la vicecoordinatrice provinciale Fi Franca Massa.

'Esistono numerose sentenze e pronunce amministrative – come quella del Tribunale di Siena del 2023 – che stabiliscono chiaramente come il doppio mandato per i medici dell’automedica sia una prassi da evitare, sia per motivi di sicurezza del paziente, sia per tutela del personale sanitario. Proprio per questo motivo, invece di togliere il servizio, la Regione e l’AUSL avrebbero dovuto organizzarlo in modo più efficiente, mantenendo il presidio di Vignola e garantendo una corretta separazione dei ruoli. Oggi, eliminando l’automedica, si colpisce il servizio d’urgenza e si mette a rischio un bacino di quasi 90.000 cittadini. Questa scelta, spacciata per “miglioramento”, è in realtà un passo indietro per la sanità vignolese. Non si può dichiarare di salvare il pronto soccorso togliendogli il supporto dell’automedica. È una contraddizione che i cittadini capiscono benissimo' - chiude Franca Massa.

