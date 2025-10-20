Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formigine, controlli sui camioni: multato il 75% dei mezzi

Formigine, controlli sui camioni: multato il 75% dei mezzi

Uno dei conducenti controllati è stato colto alla guida con il cronotachigrafo in posizione Out

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Controlli sui mezzi pesanti la scorsa settimana da parte di alcune pattuglie della Polizia locale di Formigine: il 75% dei mezzi controllati ha evidenziato problematiche che hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative.
In un caso il conducente aveva la carta di qualificazione (la patente dell'autotrasportatore) scaduta; in altri casi le irregolarità erano legate al mancato rispetto dei tempi di riposo.
Uno dei conducenti controllati è stato colto alla guida con il cronotachigrafo in posizione OUT, funzione che dovrebbe essere attivata solo in caso di tragitti (brevi) all'interno di un'area privata di cantiere o di proprietà della ditta presso cui lavora o è diretto il mezzo.
Il periodo di guida in modalità OUT, tracciato dal cronotachigrafo, non viene di fatto considerato tempo di lavoro. Gli operatori intervenuti hanno accertato che negli ultimi tre giorni questa modalità era stata attivata per molto tempo e per lunghe percorrenze, alcune delle quali a velocità (90 km/h) certamente improbabile in contesti privati. Sono scattate quindi le relative sanzioni.
'La finalità - chiosa la Comandante Susanna Beltrami - è sempre quella della tutela della sicurezza nelle nostre strade, sulle quali dobbiamo cercare di far circolare tutti nel rispetto delle regole al fine di prevenire incidenti'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, il Real Formigine travolto a Fidenza

Eccellenza, il Real Formigine travolto a Fidenza

Formigine, incontro di pace tra un giovane israeliano e un palestinese in parrocchia

Formigine, incontro di pace tra un giovane israeliano e un palestinese in parrocchia

Eccellenza, a Formigine scelta obbligata: si va avanti con Mezzetti

Eccellenza, a Formigine scelta obbligata: si va avanti con Mezzetti

Eccellenza, il Formigine trafitto anche dal Salso: salta Mezzetti?

Eccellenza, il Formigine trafitto anche dal Salso: salta Mezzetti?

Formigine, controlli serali con il cane antidroga Hector

Formigine, controlli serali con il cane antidroga Hector

Eccellenza, Mezzetti (Formigine): 'L'uscita di Davoli ha complicato la nostra partita'

Eccellenza, Mezzetti (Formigine): 'L'uscita di Davoli ha complicato la nostra partita'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Articoli Recenti Fine settimana tra sagre ed eventi in provincia

Fine settimana tra sagre ed eventi in provincia

Savignano sul Panaro, tunisino arrestato dai carabinieri per furto su un camper

Savignano sul Panaro, tunisino arrestato dai carabinieri per furto su un camper

Comune di Medolla, riaperto lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici

Comune di Medolla, riaperto lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici

Sanità, comitato interdistrettuale per tutta l’area nord. Righi: 'Intesa storica'

Sanità, comitato interdistrettuale per tutta l’area nord. Righi: 'Intesa storica'