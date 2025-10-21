Maranello, in arrivo due nuovi photored

A Maranello è imminente l’installazione di ulteriori videocamere, l’arrivo di tre nuovi agenti, l’acquisto - finanziato con fondi regionali - di un nuovo veicolo per il presidio del territorio e l’attivazione di dispositivi in grado di rilevare le violazioni semaforiche.

Più nel dettaglio, sono 7 le nuove telecamere collocate ed attivate recentemente sul territorio comunale grazie ad uno specifico contributo regionale. Ed è stata programmata per le prossime settimane l’installazione di altri due varchi stradali bidirezionali - rispettivamente lungo la Via Giardini e nella zona nord della città -, cioè in grado rilevare il transito di veicoli con targhe segnalate in entrambi i sensi di marcia.

Tramite un altro bando messo a disposizione dalla Regione, l’Amministrazione ha intercettato un ulteriore contributo - 45mila euro, su una spesa totale di 73mila euro - per l’acquisto di un furgone attrezzato come Ufficio mobile per il Pronto intervento e l’Infortunistica.

Nei prossimi mesi è inoltre prevista l’installazione di due dispositivi, in altrettanti semafori, in grado di sanzionare i veicoli che attraversano l’incrocio con il rosso.

Infine, ci sono novità anche sul personale di Polizia locale: da alcuni giorni hanno preso servizio a Maranello tre nuovi agenti, in sostituzione di altrettanti colleghi trasferiti altrove.

