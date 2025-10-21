A Maranello è imminente l’installazione di ulteriori videocamere, l’arrivo di tre nuovi agenti, l’acquisto - finanziato con fondi regionali - di un nuovo veicolo per il presidio del territorio e l’attivazione di dispositivi in grado di rilevare le violazioni semaforiche.
Più nel dettaglio, sono 7 le nuove telecamere collocate ed attivate recentemente sul territorio comunale grazie ad uno specifico contributo regionale. Ed è stata programmata per le prossime settimane l’installazione di altri due varchi stradali bidirezionali - rispettivamente lungo la Via Giardini e nella zona nord della città -, cioè in grado rilevare il transito di veicoli con targhe segnalate in entrambi i sensi di marcia.
Tramite un altro bando messo a disposizione dalla Regione, l’Amministrazione ha intercettato un ulteriore contributo - 45mila euro, su una spesa totale di 73mila euro - per l’acquisto di un furgone attrezzato come Ufficio mobile per il Pronto intervento e l’Infortunistica.
Nei prossimi mesi è inoltre prevista l’installazione di due dispositivi, in altrettanti semafori, in grado di sanzionare i veicoli che attraversano l’incrocio con il rosso.
Infine, ci sono novità anche sul personale di Polizia locale: da alcuni giorni hanno preso servizio a Maranello tre nuovi agenti, in sostituzione di altrettanti colleghi trasferiti altrove.
Maranello, in arrivo due nuovi photored
E sono 7 le nuove telecamere collocate ed attivate recentemente sul territorio comunale grazie ad uno specifico contributo regionale
A Maranello è imminente l’installazione di ulteriori videocamere, l’arrivo di tre nuovi agenti, l’acquisto - finanziato con fondi regionali - di un nuovo veicolo per il presidio del territorio e l’attivazione di dispositivi in grado di rilevare le violazioni semaforiche.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti
Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival
Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico
E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza
Mirandola, Platis (FI): 'Un milione per i prefabbricati, paghiamo errori di pianificazione Ausl'
Vignola, per il 'compleanno' di Muratori un nuovo progetto museale digitale
Formigine, controlli sui camioni: multato il 75% dei mezzi