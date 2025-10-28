Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

Aggredita alle spalle stretta al collo da un uomo di colore nel tentativo di trascinarla via, poi una immediata reazione, di istinto. Una gomitata all'aggressore che la libera e scappa.
Attimi di terrore e spavento oggi, per una donna di 63 anni, appena scesa dall'appartamento per recarsi in garage, al piano terra dello stabile ma in un cortile nel quale si può accedere liberamente.
Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è avvenuto intorno alle 18, quando la vittima è stata sorpresa da un uomo che le avrebbe stretto il collo con un braccio, tentando di trascinarla via.
L'aggressore, nella sua azione, non avrebbe proferito parola.
La donna, colta di sorpresa, ha avuto la prontezza di reagire e ha colpito l’aggressore con una gomitata. L’uomo, preso alla sprovvista, l’ha spinta facendola cadere a terra, dandosi poi alla fuga.
Nonostante la caduta e il forte spavento, la donna non ha riportato ferite fisiche, anche se ancora scossa per l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza e avviato le indagini per rintracciare l’aggressore.
Notizia in aggiornamento
