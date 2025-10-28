Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

Alle ore 18 una donna di 63 anni aggredita alla spalle da un uomo straniero

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Aggredita alle spalle stretta al collo da un uomo di colore nel tentativo di trascinarla via, poi una immediata reazione, di istinto. Una gomitata all'aggressore che la libera e scappa.

Attimi di terrore e spavento oggi, per una donna di 63 anni, appena scesa dall'appartamento per recarsi in garage, al piano terra dello stabile ma in un cortile nel quale si può accedere liberamente.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è avvenuto intorno alle 18, quando la vittima è stata sorpresa da un uomo che le avrebbe stretto il collo con un braccio, tentando di trascinarla via.

L'aggressore, nella sua azione, non avrebbe proferito parola.

La donna, colta di sorpresa, ha avuto la prontezza di reagire e ha colpito l’aggressore con una gomitata. L’uomo, preso alla sprovvista, l’ha spinta facendola cadere a terra, dandosi poi alla fuga.

Nonostante la caduta e il forte spavento, la donna non ha riportato ferite fisiche, anche se ancora scossa per l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza e avviato le indagini per rintracciare l’aggressore.

Notizia in aggiornamento




Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Che bella Modena, dove chi delinque viene compreso, ascoltato, accolto...

Che bella Modena, dove chi delinque viene compreso, ascoltato, accolto...

Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

Modena, alla Tenda i 'Guerrieri della notte': a seguire dialogo con l'assessore Camporota

Modena, alla Tenda i 'Guerrieri della notte': a seguire dialogo con l'assessore Camporota

Rissa tra due studentesse al liceo Sigonio di Modena: interviene la polizia

Rissa tra due studentesse al liceo Sigonio di Modena: interviene la polizia

Modena, ampliamento Cpc: ok a progetto esecutivo per riqualificare via del Tirassegno

Modena, ampliamento Cpc: ok a progetto esecutivo per riqualificare via del Tirassegno

Modena, tra via Virgilio e via Emilia Ovest nasce la rotonda della bottiglia di Balsamico

Modena, tra via Virgilio e via Emilia Ovest nasce la rotonda della bottiglia di Balsamico

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Incidente Magreta: due feriti estratti dai Vigili del Fuoco

Incidente Magreta: due feriti estratti dai Vigili del Fuoco

Bologna, confiscati due yacht di lusso a un affiliato alla Camorra

Bologna, confiscati due yacht di lusso a un affiliato alla Camorra

Maranello, tentano di truffare una anziana 78enne: arrestati due campani

Maranello, tentano di truffare una anziana 78enne: arrestati due campani

Schianto in strada Bellaria a Modena: due feriti gravi

Schianto in strada Bellaria a Modena: due feriti gravi