Modena, parrocchiani e gruppo Caritas contrari alla vendita della canonica di San Giuseppe–San Biagio: “Scelta non condivisa”

Cresce la preoccupazione tra i fedeli della parrocchia di San Giuseppe–San Biagio a Modena dopo la notizia della possibile vendita della palazzina della canonica, in via Piave 6, dove da anni si svolgono attività sociali e caritative.

La decisione rispetto alla alienazione, sarebbe la premessa all'ingresso di una famosa associazione di promozione sociale dedicata alla disabilità; una decisione che a quanto are dovrebbe essere discussa nella riunione del Consiglio pastorale del 29 ottobre.

I parrocchiani hanno promosso una raccolta firme per chiedere di sospendere l’alienazione dell’immobile, definendo la proposta «una scelta delicata e non condivisa.

Anche il gruppo Caritas parrocchiale ha inviato una lettera al vescovo Don Erio Castellucci, esprimendo “rammarico” per la decisione e ricordando che la canonica ospita da decenni lo sportello d’ascolto e la distribuzione di aiuti a circa quaranta famiglie del quartiere.



I volontari temono che trasferimento delle attività nei locali di via Belle Arti, proposta come alternativa, non sarebbe adeguata: in zona ZTL, sarebbe scarsamente accessibile alle persone anziane, disabili e mamme con bambini.

'Non mettiamo in discussione il valore del progetto sull’inclusione – scrivono – ma questa vendita rischia di indebolire la presenza cristiana e solidale in una delle aree più fragili della città'.



Il 29 ottobre perplessità e preoccuazioni saranno portate all'attenzione della Diocesi. Difficile prevedere, ad ora, quale ne sarà l'effetto..

Gi.Ga.