Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, parrocchiani e gruppo Caritas contrari alla vendita della canonica di San Giuseppe–San Biagio: “Scelta non condivisa”

Modena, parrocchiani e gruppo Caritas contrari alla vendita della canonica di San Giuseppe–San Biagio: “Scelta non condivisa”

Una lettera al vescovo e una petizione motivate dalla preoccupazione perl'impatto dell'alienazione della palazzina in via Piave, nell'area del tempio ai caduti. In vista delle riunione pastorale del 29 ottobre in cui la decisione sarebbe ufficializzata

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon

Cresce la preoccupazione tra i fedeli della parrocchia di San Giuseppe–San Biagio a Modena dopo la notizia della possibile vendita della palazzina della canonica, in via Piave 6, dove da anni si svolgono attività sociali e caritative.
La decisione rispetto alla alienazione, sarebbe la premessa all'ingresso di una famosa associazione di promozione sociale dedicata alla disabilità; una decisione che a quanto are dovrebbe essere discussa nella riunione del Consiglio pastorale del 29 ottobre.
I parrocchiani hanno promosso una raccolta firme per chiedere di sospendere l’alienazione dell’immobile, definendo la proposta «una scelta delicata e non condivisa.
Anche il gruppo Caritas parrocchiale ha inviato una lettera al vescovo Don Erio Castellucci, esprimendo “rammarico” per la decisione e ricordando che la canonica ospita da decenni lo sportello d’ascolto e la distribuzione di aiuti a circa quaranta famiglie del quartiere.

I volontari temono che trasferimento delle attività nei locali di via Belle Arti, proposta come alternativa, non sarebbe adeguata: in zona ZTL, sarebbe scarsamente accessibile alle persone anziane, disabili e mamme con bambini.
'Non mettiamo in discussione il valore del progetto sull’inclusione – scrivono – ma questa vendita rischia di indebolire la presenza cristiana e solidale in una delle aree più fragili della città'.

 

Il 29 ottobre perplessità e preoccuazioni saranno portate all'attenzione della Diocesi. Difficile prevedere, ad ora, quale ne sarà l'effetto..

 

Gi.Ga.

 

 



Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

Che bella Modena, dove chi delinque viene compreso, ascoltato, accolto...

Che bella Modena, dove chi delinque viene compreso, ascoltato, accolto...

Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

Modena, alla Tenda i 'Guerrieri della notte': a seguire dialogo con l'assessore Camporota

Modena, alla Tenda i 'Guerrieri della notte': a seguire dialogo con l'assessore Camporota

Rissa tra due studentesse al liceo Sigonio di Modena: interviene la polizia

Rissa tra due studentesse al liceo Sigonio di Modena: interviene la polizia

Modena, ampliamento Cpc: ok a progetto esecutivo per riqualificare via del Tirassegno

Modena, ampliamento Cpc: ok a progetto esecutivo per riqualificare via del Tirassegno

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Gran giorno per Mirandola: apre il corso di laurea Bioingegneria Unimore

Gran giorno per Mirandola: apre il corso di laurea Bioingegneria Unimore

Modena, tra via Virgilio e via Emilia Ovest nasce la rotonda della bottiglia di Balsamico

Modena, tra via Virgilio e via Emilia Ovest nasce la rotonda della bottiglia di Balsamico

Padri separati: riprendono gli incontri di auto-aiuto, anche per nonni

Padri separati: riprendono gli incontri di auto-aiuto, anche per nonni

Attori in sala al Victoria: martedì torna Luc Besson

Attori in sala al Victoria: martedì torna Luc Besson