Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

'Vittoria importantissima, diversa dalle altre che avevamo ottenuto col gioco, qui ci abbiamo messo soprattutto cuore e intensità'

2 minuti di lettura
Davvero un campionato indecifrabile questo girone D di Serie D. La Cittadella fino a due settimane fa era a vicina ai playout, ora, dopo due vittorie di fila, si trova a un solo punto dai playoff ma soprattutto a -4 dal primo posto. Diciamo subito che le tra grandi favorite di questo girone, Pistoiese, Piacenza e Desenzano stanno deludendo e non poco, poi bisogna anche dire che la classifica è cortissima. Ma nessuno si sarebbe immaginato che con due solo due successi di fila, la squadra di Gori si sarebbe trovata a soli 4 punti dal primo posto. Va detto, ad onore del vero, che domenica a Coriano sarebbe stato più giusto un pareggio visto che i riminesi hanno centrato una traversa sullo 0-0 e hanno sfiorato due volte il pareggio mentre la Cittadella non ha creato praticamente nulla, ma va anche aggiunto che nelle precedenti tre trasferte la squadra modenesi avrebbe meritato almeno tre punti.
L'allenatore della Cittadella Mattia Gori commenta la vittoria di domenica a Coriano: 'Vittoria importantissima, diversa dalle altre che avevamo ottenuto col gioco, qui ci abbiamo messo soprattutto cuore e intensità ma siamo stati meno ’puliti’ del solito. È stata decisa da una giocata su punizione contro un ottimo Coriano.
Ci eravamo detti di provare a fare un ’click’ e i ragazzi sono stati molto bravi. Sono felice per il primo clean sheet perché una squadra come la nostra no può prendere sempre gol, abbiamo difeso con le unghie e i denti. Faccio i complimenti ai ragazzi visto che tanti hanno giocato in condizioni precarie ma con lo spirito giusto. In questo girone così difficile far due vittorie di fila'.

La classifica dopo la nona giornata

Lentigione 19,
Pro Sesto 18,
Pistoiese e Desenzano 17,
Crema 16,
Cittadella e Piacenza 15,
Imolese e Sant’Angelo 13,
Correggese e Palazzolo 12,
Sangiuliano e Rovato 11,
T.Coriano 9,
Sasso Marconi 7,
Trevigliese e Progresso 6,
Tuttocuoio 3.
Matteo Pierotti
