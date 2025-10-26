Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Terre di Castelli torna alla vittoria ma perde Caniparoli

Per l'attaccante della squadra di Castelvetro probabile rottura del crociato


Con una rete per tempo il Terre di Castelli liquida il Salso (squadra veramente modesta) ma perde quasi sicuramente per tutta la stagione l'attaccante Caniparoli (per lui probabile rottura del crociato), 'Purtroppo – dice a fine gara il ds del Terre Ghidini – perdiamo un giocatore, Caniparoli, che stava facendo benissimo. Quindi mercoledì col Formigine (partita molto sentita dal Ghidini, il grande ex) ci mancheranno in attacco Karapici, Caniparoli, Guidone che è andato al Medolla e in dubbio ci sarà Esposito'.

Il tabellino

TERRE DEI CASTELLI-SALSOMAGGIORE 2-0
TDC: Gibertini, Azzi (70’ Nait), Palmiero, Vezzani (77’ Gigli), Dembacaj, Mondaini (50’ Ceccarelli), Barbolini, Bruno, Tzvetkov, Mata, Caniparoli (28' Esposito). A disp.: Venturelli, Ben Driss, Zironi, Guidotti. All. Cattani
SALSOMAGGIORE: Piga, Dattaro (91’Kokla), Botturi, Bationo (70’ Pedretti), Furlotti, Morigoni, Ascone (46’ Ghiretti), Lorenzani, Iaquinta, Lattuca, Togola (88’ Mattioli). A disp.: Bonati, Brunani,Cruoglio, Mussi, Ramponi. All. Cristiani
ARBITRO: Sfirschi di Piacenza
RETI: 21’ Tzvetkov, 77’ Nait
NOTE: ammoniti: Bruno, Mata, Furlotti. Espulso Mata all' 83’
Matteo Pierotti



Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

