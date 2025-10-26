Eccellenza, il Terre di Castelli torna alla vittoria ma perde Caniparoli

Con una rete per tempo il Terre di Castelli liquida il Salso (squadra veramente modesta) ma perde quasi sicuramente per tutta la stagione l'attaccante Caniparoli (per lui probabile rottura del crociato), 'Purtroppo – dice a fine gara il ds del Terre Ghidini – perdiamo un giocatore, Caniparoli, che stava facendo benissimo. Quindi mercoledì col Formigine (partita molto sentita dal Ghidini, il grande ex) ci mancheranno in attacco Karapici, Caniparoli, Guidone che è andato al Medolla e in dubbio ci sarà Esposito'.



Il tabellino

TERRE DEI CASTELLI-SALSOMAGGIORE 2-0TDC: Gibertini, Azzi (70’ Nait), Palmiero, Vezzani (77’ Gigli), Dembacaj, Mondaini (50’ Ceccarelli), Barbolini, Bruno, Tzvetkov, Mata, Caniparoli (28' Esposito). A disp.: Venturelli, Ben Driss, Zironi, Guidotti. All. CattaniSALSOMAGGIORE: Piga, Dattaro (91’Kokla), Botturi, Bationo (70’ Pedretti), Furlotti, Morigoni, Ascone (46’ Ghiretti), Lorenzani, Iaquinta, Lattuca, Togola (88’ Mattioli). A disp.: Bonati, Brunani,Cruoglio, Mussi, Ramponi. All. CristianiARBITRO: Sfirschi di PiacenzaRETI: 21’ Tzvetkov, 77’ NaitNOTE: ammoniti: Bruno, Mata, Furlotti. Espulso Mata all' 83’