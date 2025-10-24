Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, continua la rivoluzione al Terre di Castelli: bomber Guidone va al Medolla, il dg Luppi al Formigine

A Marco Ballotta è stato affidato quest'anno solo il ruolo di preparatore dei portieri

Continua la rivoluzione al Terre di Castelli. Societaria e tecnica. Innanzitutto partiamo con la novità di giornata: bomber Marco Guidone, finora poco utilizzato da mister Cattani e comunque deludente nei pochi minuti in cui gli ha dato spazio, ha chiesto alla società di essere svincolato. La società ovviamente lo ha accontentato subito e lui si è accordato con l'ambizioso Medolla, dove di certo non sostituirà bomber Adusa (tra un paio di settimane dovrebbe rientrare) ma qualche attaccante che sta un po' deludendo. Scende così in Promozione, Guidone, ma alla sua età (40 anni), ci può stare anche se fisicamente è ancora integro. Diciamo anche che il Medolla era l'unica società che al momento poteva accontentarlo anche dal punto di vista economico, soprattutto per un giocatore quarantenne.
Per quanto riguarda invece l'aspetto societario, è praticamente ufficiale l'uscita del direttore generale Alessandro Luppi che sta per firmare col Formigine (dicono che sia già stato presentato alla squadra). Ma non è finita: è ai titoli di coda anche il team manager Fabrizio Ascari. Ricordiamo che con lo scorso agosto era già arrivato un nuovo ds, Alessandro Ghidini col collaboratore Vincenzo Pepe, al posto di Piero Buttitta (non ha accettato il ruolo di ds delle giovanili), mentre a Marco Ballotta è stato affidato quest'anno solo il ruolo di preparatore dei portieri. Insomma, una vera propria rivoluzione da parte del presidente Ali Aden, ancora molto deluso dall'ultima annata ma anche da questo avvio di campionato.
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Articoli Correlati
