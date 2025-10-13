Eccellenza, il Terre di Castelli esce definitivamente dalla crisi: 2-0 alla Fidentina

Prosegue la risalita del Terre di Castelli, che battendo anche la Fidentina infila la terza vittorie nelle ultime 4 gare e resta in scia alla zona playoff. Il primo tempo è un monologo del Terre. Al 5’ ci prova Barbolini che calcia a lato dal limite. Al 14’ progressione di Caniparoli che calcia, salva il portiere Donnarumma sul primo palo. Al 20’ si vede l’ultimo arrivato Corsi che manda alto dopo una palla rubata. Al 31’ cross dalla sinistra di Visconti e colpo di testa fuori di Pasaro. Al 32’ la gara si sblocca: transizione di Mata, scarico a sinistra per Corsi il cui preciso traversone

trova la testa di Caniparoli. Al 42’ miracolo di Donnarumma che para un tiro potente da dentro l’area di Caniparoli. Nella ripresa si vede la Fidentina all’8’ con la percussione di Bocchialini su cui Gibertini è decisivo. Al 34’ palleggio prolungato fuori dall’area della squadra di Cattani, la palla arriva a Bruno che segna da fuori con una rasoiata a fil di palo chiudendo i conti.



Il tabellino

Terre di Castelli-Fidentina Borgo San Donnino 2-0Reti: 32' pt Caniparoli, 34' st BrunoTERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi, Palmiero, Dembacaj, Ceccarelli (15' st Mondaini), Barbolini (41' st Zironi), Nait, Bruno, Mata (25' st Giordano), Corsi (25' st Guidone), Caniparoli (31' st Masoch). A disp.: Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Guidotti. All.: Cattani.FIDENTINA BORGO SAN DONNINO: Donnarumma, Visconti, Dodi (1' st Bandaogo), Galletti (20' st Araldi), Nocciolini (1' st Marzoli), Ferrara, Russo (27' st Calzetti), Casarini, Varani (31' st Cavalca), Pasaro, Bocchialini. A disp.: Mora, Errigo, Labriola, Soregaroli. All.: MontaniniArbitro: Franceschi di FerraraNote: ammoniti Barbolini, Casarini, Mondaini