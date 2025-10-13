Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Terre di Castelli esce definitivamente dalla crisi: 2-0 alla Fidentina

Eccellenza, il Terre di Castelli esce definitivamente dalla crisi: 2-0 alla Fidentina

Battendo anche la Fidentina infila la terza vittorie nelle ultime 4 gare e resta in scia alla zona playoff

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Prosegue la risalita del Terre di Castelli, che battendo anche la Fidentina infila la terza vittorie nelle ultime 4 gare e resta in scia alla zona playoff. Il primo tempo è un monologo del Terre. Al 5’ ci prova Barbolini che calcia a lato dal limite. Al 14’ progressione di Caniparoli che calcia, salva il portiere Donnarumma sul primo palo. Al 20’ si vede l’ultimo arrivato Corsi che manda alto dopo una palla rubata. Al 31’ cross dalla sinistra di Visconti e colpo di testa fuori di Pasaro. Al 32’ la gara si sblocca: transizione di Mata, scarico a sinistra per Corsi il cui preciso traversone
trova la testa di Caniparoli. Al 42’ miracolo di Donnarumma che para un tiro potente da dentro l’area di Caniparoli. Nella ripresa si vede la Fidentina all’8’ con la percussione di Bocchialini su cui Gibertini è decisivo. Al 34’ palleggio prolungato fuori dall’area della squadra di Cattani, la palla arriva a Bruno che segna da fuori con una rasoiata a fil di palo chiudendo i conti.

Il tabellino

Terre di Castelli-Fidentina Borgo San Donnino 2-0
Reti: 32' pt Caniparoli, 34' st Bruno
TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi, Palmiero, Dembacaj, Ceccarelli (15' st Mondaini), Barbolini (41' st Zironi), Nait, Bruno, Mata (25' st Giordano), Corsi (25' st Guidone), Caniparoli (31' st Masoch). A disp.: Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Guidotti. All.: Cattani.
FIDENTINA BORGO SAN DONNINO: Donnarumma, Visconti, Dodi (1' st Bandaogo), Galletti (20' st Araldi), Nocciolini (1' st Marzoli), Ferrara, Russo (27' st Calzetti), Casarini, Varani (31' st Cavalca), Pasaro, Bocchialini. A disp.: Mora, Errigo, Labriola, Soregaroli. All.: Montanini
Arbitro: Franceschi di Ferrara
Note: ammoniti Barbolini, Casarini, Mondaini
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, il Terre di Castelli rifila un poker all'Arcetana

Eccellenza, il Terre di Castelli rifila un poker all'Arcetana

Eccellenza, il Terre di Castelli sogna poi arriva solo un pari col Nibbiano

Eccellenza, il Terre di Castelli sogna poi arriva solo un pari col Nibbiano

Eccellenza, il Terre di Castelli si sblocca a Zola

Eccellenza, il Terre di Castelli si sblocca a Zola

Eccellenza, il Terre di Castelli non va: al Venturelli passa anche la Pontenurese

Eccellenza, il Terre di Castelli non va: al Venturelli passa anche la Pontenurese

Coppa Eccellenza, il Terre di Castelli esulta al 95' con Bruno: Arcetana ko

Coppa Eccellenza, il Terre di Castelli esulta al 95' con Bruno: Arcetana ko

Eccellenza, è ufficiale: Cattani è il nuovo allenatore del Terre

Eccellenza, è ufficiale: Cattani è il nuovo allenatore del Terre

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, un altro colpo nel finale per la Cdr Mutina

Eccellenza, un altro colpo nel finale per la Cdr Mutina

PalaPanini, sconfitta netta per le ragazze del Volley Modena: il Brescia passa 3 a 0

PalaPanini, sconfitta netta per le ragazze del Volley Modena: il Brescia passa 3 a 0

Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

Promozione, La Pieve ancora ko ma per ora Barbi rimane

Promozione, La Pieve ancora ko ma per ora Barbi rimane