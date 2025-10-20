Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Terre di Castelli cade a Fabbrico

Ora la vetta, occupata dall'Agazzanese, è a -11

1 minuto di lettura
Il Terre di Castelli torna da Fabbrico con una sconfitta, meritata, e ora la vetta, occupata dall'Agazzanese, è a -11. Non è che il primo posto fosse l'obiettivo stagionale degli oronero, ma almeno una posizione tre le prime, quello sì.
Primo tempo senza occasioni, nella ripresa al 7’ Scappi ci prova da lontano, Gibertini respinge di piedi. Al 20’ Giordano sfiora il bersaglio, sul ribaltamento Martina impegna l’ex compagno Gibertini (ai tempi di Castelfranco) che manda in corner. Al 28’ il gol: Lari pesca da destra Montuoro (2006 ex Carpi) che fa 1-0. Subito dopo Scappi per Andolina che centra la traversa. Al 35’ tiro insidioso di Tzvetkov che tocca la traversa e finisce fra le braccia di Rossi. Nel finale Gibertini dice di no a Scappi in due tempi su tiro rasoterra poi su punizione Palmiero al 50’ trova Rossi a salvare il risultato.

Il tabellino

TERRE DI CASTELLI 0
FABBRICO-TERRE DI CASTELLI 1-0
FABBRICO (4-3-1-2): Rossi; Sabattini, Budriesi, Malavolti, Nocerino (24’st Gibertoni); Andolina, Tamagnini, Lari; Scappi; Martina (41’st Minelli), Montuoro (39’st Koni). A disp. Salati, Ongarini, Macchiavelli, Marchini, Marchesi, Negri. All. Galantini
TERRE DI CASTELLI (3-5-2): Gibertini; Palmiero; Dembacaj, Zironi (36’st Guidone); Nait (1’ st Ceccarelli), Mata (33’st Ben Driss), Mondaini (24’st Azzi), Giordano, Barbolini; Corsi (14’st Tzvetkov), Caniparoli. A disp. Venturelli, Bruno, Guidotti, Vezzani. All. Cattani
Arbitro: Monaco di Bologna
Reti: 28’st Montuoro Note: ammoniti Mondaini, Sabattini, Budriesi
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

