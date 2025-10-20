Eccellenza, il Terre di Castelli cade a Fabbrico

Il Terre di Castelli torna da Fabbrico con una sconfitta, meritata, e ora la vetta, occupata dall'Agazzanese, è a -11. Non è che il primo posto fosse l'obiettivo stagionale degli oronero, ma almeno una posizione tre le prime, quello sì.

Primo tempo senza occasioni, nella ripresa al 7’ Scappi ci prova da lontano, Gibertini respinge di piedi. Al 20’ Giordano sfiora il bersaglio, sul ribaltamento Martina impegna l’ex compagno Gibertini (ai tempi di Castelfranco) che manda in corner. Al 28’ il gol: Lari pesca da destra Montuoro (2006 ex Carpi) che fa 1-0. Subito dopo Scappi per Andolina che centra la traversa. Al 35’ tiro insidioso di Tzvetkov che tocca la traversa e finisce fra le braccia di Rossi. Nel finale Gibertini dice di no a Scappi in due tempi su tiro rasoterra poi su punizione Palmiero al 50’ trova Rossi a salvare il risultato.



Il tabellino

TERRE DI CASTELLI 0FABBRICO-TERRE DI CASTELLI 1-0FABBRICO (4-3-1-2): Rossi; Sabattini, Budriesi, Malavolti, Nocerino (24’st Gibertoni); Andolina, Tamagnini, Lari; Scappi; Martina (41’st Minelli), Montuoro (39’st Koni). A disp. Salati, Ongarini, Macchiavelli, Marchini, Marchesi, Negri. All. GalantiniTERRE DI CASTELLI (3-5-2): Gibertini; Palmiero; Dembacaj, Zironi (36’st Guidone); Nait (1’ st Ceccarelli), Mata (33’st Ben Driss), Mondaini (24’st Azzi), Giordano, Barbolini; Corsi (14’st Tzvetkov), Caniparoli. A disp. Venturelli, Bruno, Guidotti, Vezzani. All. CattaniArbitro: Monaco di BolognaReti: 28’st Montuoro Note: ammoniti Mondaini, Sabattini, Budriesi