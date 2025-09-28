Eccellenza, il Terre di Castelli sogna poi arriva solo un pari col Nibbiano

Al 33' è ancora Gibertini protagonista di una gran parata su un tiro di punizione destinato all’incrocio di Rebolini. Al 43' proteste dei padroni di casa per un fallo in area su Esposito ma l’arbitro lascia correre. Nella ripresa Esposito recupera un pallone sulla tre quarti entra in area ma il suo tiro viene deviato in angolo dal portiere. Al 55' il corner di Mata attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta. Al 62' dopo una bella azione corale, la palla arriva a Palmiero, ma il suo tiro cross viene respinto da Guerci.
Al 73' si sblocca la gara: cross dalla sinistra di Caniparoli, Nait insacca al volo.
Il tabellinoTERRE DEI CASTELLI- NIBBIANO & VALTIDONE 1-1
Terre dei Castelli: Gibertini, Azzi (66’ Gigli), Palmiero, Ceccarelli (53’ Bruno),Vezzani , Dembacaj, Nait, Giordano, ,Guidone (60’ Karapici) , Mata, Esposito (56’ Caniparoli. A disposizione: Venturelli,Ben Driss, Barbetta, Masoch, Corsi. All Cattani
Nibbiano & Valtidone : Guerci, Hassnaj, Vecchi (80’ Setti), Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Lancellotti (78’Piscicelli), Poesio, Grasso (87’ Boix Garcia), Minasola (84’ Bassoli), Rebolini. (72’ Jakimovoski). A disposizione: Serena, Daprati, Bonelli, Carrasco. All. Rastelli
Arbitro: Raimondo di Taranto
Reti: 73’ Nait (T) 76’ Grasso (N)
Note: Ammoniti Dembacaj (T) Fogliazza (N) Caniparoli ( T). Espulso al 65’ Hasanaj (N). Al 23’ Gibertini (T) respinge un calcio di rigore a Grasso (N)
Matteo Pierotti