Eccellenza, il Terre di Castelli sogna poi arriva solo un pari col Nibbiano

Padroni di casa in vantaggio al 73esimo e raggiunti tre minuti dopo. Decidono le reti di Nait e Grasso

2 minuti di lettura
Dopo una prima fase di studio, il Terre costruisce alcune valide occasioni: al 16' bel lancio di Mata per Guidone ma il suo tiro al volo finisce sul fondo. Al 19' il cross rasoterra di Esposito trova Guidone in buona posizione ma tiro viene deviato dal portiere. Dopo queste buone opportunità, al prima vero affondo, gli ospiti hanno l’occasione di sbloccare il risultato: Vecchi lancia per Minasola che entra in area ,Dembacaj lo contrasta in modo irregolare e l’arbitro decreta un calcio di rigore. Sul dischetto va Grasso ma Gibertini respinge tuffandosi sulla sinistra.
Al 33' è ancora Gibertini protagonista di una gran parata su un tiro di punizione destinato all’incrocio di Rebolini. Al 43' proteste dei padroni di casa per un fallo in area su Esposito ma l’arbitro lascia correre. Nella ripresa Esposito recupera un pallone sulla tre quarti entra in area ma il suo tiro viene deviato in angolo dal portiere. Al 55' il corner di Mata attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta. Al 62' dopo una bella azione corale, la palla arriva a Palmiero, ma il suo tiro cross viene respinto da Guerci.
Al 73' si sblocca la gara: cross dalla sinistra di Caniparoli, Nait insacca al volo.
Gli ospiti non ci stanno, e tre minuti dopo, recupera a centrocampo un pallone che giunge a Lancellotti che scende sul fondo e mette in mezzo per Grasso che di testa pareggia la partita. All’80' buona occasione per Caniparoli ma spara alto all’89' sinistro di Boccenti parato in due tempi da Gibertini.

Il tabellino

TERRE DEI CASTELLI- NIBBIANO & VALTIDONE 1-1
Terre dei Castelli: Gibertini, Azzi (66’ Gigli), Palmiero, Ceccarelli (53’ Bruno),Vezzani , Dembacaj, Nait, Giordano, ,Guidone (60’ Karapici) , Mata, Esposito (56’ Caniparoli. A disposizione: Venturelli,Ben Driss, Barbetta, Masoch, Corsi. All Cattani
Nibbiano & Valtidone : Guerci, Hassnaj, Vecchi (80’ Setti), Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Lancellotti (78’Piscicelli), Poesio, Grasso (87’ Boix Garcia), Minasola (84’ Bassoli), Rebolini. (72’ Jakimovoski). A disposizione: Serena, Daprati, Bonelli, Carrasco. All. Rastelli
Arbitro: Raimondo di Taranto
Reti: 73’ Nait (T) 76’ Grasso (N)
Note: Ammoniti Dembacaj (T) Fogliazza (N) Caniparoli ( T). Espulso al 65’ Hasanaj (N). Al 23’ Gibertini (T) respinge un calcio di rigore a Grasso (N)
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

